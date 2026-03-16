Τέμπη: Κακουργηματική έρευνα για εργολαβία στη μεταφορά των συντριμμιών - Στο μικροσκόπιο ο Αγοραστός

Η απόφαση του Αντιεισαγγελέα Πρωτοδικών στη Λάρισα να διατάξει συμπληρωματική προκαταρκτική έρευνα, αυτή τη φορά για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα δίνει νέα διάσταση σε υπόθεση που συνδέεται με τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη όπως αναφέρει το trikalaopinion.gr.

Η έρευνα αφορά υπόθεση ιδιωτικής εταιρείας μεταφοράς γερανών από τη Λάρισα, η οποία φέρεται να ανέλαβε έργο στο Κουλούρι για τη μεταφορά των συντριμμιών της μοιραίας αμαξοστοιχίας το διάστημα από 2 έως 6 Μαρτίου 2023, αμέσως μετά τη σύγκρουση των τρένων. Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα που έχουν τεθεί υπό εξέταση, η συγκεκριμένη εταιρεία φέρεται να συστάθηκε περίπου έναν μήνα αργότερα, στις 6 Απριλίου 2023, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου.

Αρχικά, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας διερευνήθηκαν πλημμεληματικές πράξεις, μεταξύ των οποίων η παράβαση καθήκοντος και η ψευδής βεβαίωση. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της έρευνας, ο Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έδωσε εντολή για νέα επείγουσα προκαταρκτική εξέταση, αυτή τη φορά σε βαθμό κακουργήματος.

Ο λόγος είναι ότι το ποσό της σύμβασης υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, όριο που μετατρέπει τη διερευνώμενη πράξη σε κακουργηματική. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του έργου φέρεται να ανήλθε σε 178.580 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Ελευθερία, στο πλαίσιο της νέας έρευνας καλούνται για ανωμοτί εξηγήσεις συνολικά 17 πρόσωπα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιδιώτες, υπηρεσιακοί παράγοντες αλλά και αιρετοί της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται βρίσκεται και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, για τον οποίο εξετάζεται το ενδεχόμενο ηθικής αυτουργίας στην πράξη της ψευδούς βεβαίωσης και της χρήσης αυτής από κοινού, με συνολικό όφελος άλλου που φέρεται να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ σε βάρος οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, κατ’ εξακολούθηση.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου, σε μια υπόθεση που συνδέεται με τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.