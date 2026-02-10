Ένταση σημειώθηκε στα δικαστήρια Λάρισας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση με τα χαμένα βίντεο από τα Τέμπη, ενώ όπως ανέφερε ο Πάνος Ρούτσι η συνήγροι της άλλης πλευράς ειρωνεύτηκαν τους συγγενείς των θυμάτων,

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε στο λεκτικό επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον κ. Καπερνάρο, αναφέροντας μεταξύ άλλων:

«Εκεί που γινόταν η δίκη κανονικά, έγινε διακοπή από την πρόεδρο. Πριν οι συνήγοροι από την άλλη πλευρά, μάς ειρωνεύτηκαν πάλι και υπήρξε συμπλοκή με τους συγγενείς και τους συνηγόρους. Μας είπαν ότι είμαστε ένα θέατρο, το είχαν ξαναπεί και σε προηγούμενη δίκη. Φυσικό κι επόμενο, να ανάψουν τα αίματα, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να ακούς κάθε φορά τα ίδια ψέματα, την κοροϊδία».

«Ένας οδηγός του κ. Καπερνάρου σηκώθηκε και μπήκε στο χώρο που είναι οι δικηγόροι, που απαγορεύεται και ήταν σαν μπράβος. Μία μητέρα από τα Τέμπη, μπήκε μπροστά για να απαντήσει στον κύριο Καπερνάρο και στον κύριο Ιωαννίδη και αυτός μπαίνει μπροστά και την κοιτάζει λες και κάτι θέλει να κάνει, ρωτώντας την "ποια είσαι εσύ;"», είπε ο κ. Ρούτσι και συνέχισε: «Πετάγομαι εγώ και λέω "δε ξέρεις ποια είναι; Μητέρα είναι". Το ύφος του ήταν κάπως έτσι (σ.σ απειλητικό)».

Παράλληλα ο Πάνος Ρούτσι τόνισε ότι οι δικηγόροι της άλλης πλευράς «προκαλούν τούε συγγενείς». «Θέλουν ένα πράγμα που έχουμε καταλάβει, όπως δήλωσε χθες ο κ. Ιωαννίδης: "Καλό είναι να μη παριστάνονται οι συγγενείς στην αίθουσα", επειδή μιλάμε», είπε ο κ. Ρούτσι.

«Ξεφεύγουν από το καθήκον τους κάθε φορά» και σκοπός τους, κατά τον κ. Ρούτσι, είναι να μην βρίσκονται οι συγγενείς στην αίθουσα, «για να λένε ό,τι θέλουν, να ειρωνεύονται όποτε θέλουν». «Προκαλούν με τις δηλώσεις τους» και για αυτό διακόπτεται συνεχώς η διαδικασία, είπε επίσης ο Πάνος Ρούτσι.