Τέμπη: «Ο Εφέτης Ανακριτής μού είπε πως υπάρχουν άταφα οστά» τόνισε μητέρα θύματος

Η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της Αναστασίας Παπαγγελή, ενός εκ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, μίλησε στη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, που πραγματοποιείται στην πλατεία Συντάγματος.

Μεταξύ άλλων, η κυρία Ντόλκα «μοιράστηκε» μία συζήτηση που είχε με τον εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη, που της είπε ότι υπάρχουν «άταφα οστάρια σε διπλανό δωμάτιο, τα οποία δεν εξετάστηκαν ποτέ γιατί δεν υπάρχει αρμόδιο εργαστήριο».

Μιλώντας για τη Μαρία Καρυστιανού, την εξήρε για το κάλεσμα στο Σύνταγμα -και όχι μόνο- ενώ συνεχίζοντας ανέφερε: «Κι όμως συνεχίζει να μαζεύει τον κόσμο στις πλατείες. Μας δολοφόνησαν τα παιδιά μας, πήγε στο ανακριτή και της είπε, τι λέτε κυρία μου δεν έχει τελειώσει η ανάκριση. Εδώ ακόμα έχω το υποδομών, θα έχετε υπομονή. Στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονται 200 οστάρια».

«Τον ρώτησα γιατί είναι άθαφτα τα οστά των παιδιών μας και είπε ότι δεν υπάρχει εργαστήριο. Στη χώρα της επιστήμης και της δημοκρατίας να τα εξετάσει» συνέχισε η Μαρία Ντόλκα, για να καταλήξει: «Πολύ απλά, δεν τα εξέτασε γιατί θα έβρισκε άλλους νεκρούς».