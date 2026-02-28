Τέμπη: Ο κόσμος ζήτησε «Δικαιοσύνη» με μεγαλειώδη συλλαλητήρια - Χιλιάδες κόσμου σε όλη την Ελλάδα

Τρία χρόνια από την τραγωδία που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα η κοινωνία έστειλε μήνυμα για «Δικαιοσύνη» με μεγαλειώδη συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Συγγενείς των θυμάτων και απλοί πολίτες στο πλευρό τους, βγήκαν στους δρόμους για τις 57 ψυχές που χάθηκαν στα Τέμπη.

Στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας το μεσημέρι του Σαββάτου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη τους ενώ ο κόσμος συνέρρεε από νωρίς αφήνοντας λουλούδια και ανάβοντας κεριά.

Την ίδια ώρα χιλιάδες κόσμου σε δεκάδες άλλες πόλεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό πραγματοποίησαν πορείες στη μνήμη των θυμάτων.

Χιλιάδες κόσμου στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη στο Σύνταγμα | INTIME NEWS / ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Στο Σύνταγμα αυτή την ημέρα μνήμης και πένθους, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των 57, η οποία έληξε με το πλήθος να φωνάζει «Αθάνατοι» ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν οι ομιλίες από τους συγγενείς τους, μαθητές και φοιτητές, εκπροσώπους οργανώσεων και άλλων συλλόγων είχαν κοινό αίτημα να πληρώσουν οι ένοχοι και να δικαιωθούν οι νεκροί.

Μαζικά ήταν τα συλλαλητήρια σε δεκάδες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Σε Πάτρα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Μυτιλήνη, Χίο, Καστοριά, Καλαμπάκα, Λάρισα, Τρίκαλα και στην υπόλοιπη χώρα, απλοί πολίτες, φορείς, οργανώσεις, κατέκλυσαν τις κεντρικές πλατείες ζητώντας δικαιοσύνη και καμία ανοχή στην συγκάλυψη, λίγες ημέρες πριν αρχίσει η δίκη (σ.σ. 23 Μαρτίου) για τους υπεύθυνους της τραγωδίας.

Παύλος Ασλανίδης: Ζητάμε Δικαιοσύνη - Δεν μίλησε η Καρυστιανού

Δικαίωση για τους ανθρώπους τους ζήτησαν στις ομιλίες τους έξω από τη Βουλή και οι συγγενείς των 57 νεκρών.

«Ζητάμε Δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει μέλλον, Δημοκρατία, πατρίδα χωρίς Δικαιοσύνη. Ζητάμε να χυθεί άπλετο φως στο έγκλημα που κόστισε τόσες ζωές αθώες ζωές», τόνισε στην ομιλία του στο συγκεντρωμένο πλήθος, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών Παύλος Ασλανίδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία Καρυστιανού, αν και βρέθηκε στο Σύνταγμα, δεν ανέβηκε στην εξέδρα των ομιλητών.

Από την πλευρά του ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας θύματος των Τεμπών σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «πέρασαν 3 χρόνια και κάνεις δεν μου έχει πει από τι κάηκε το παιδί μου, κανείς στη φυλακή». «Μας είπαν να έχουμε εμπιστοσύνη, μας είπαν να περιμένουμε. Όμως η υπομονή μας εξαντλήθηκε, μπροστά στην αδιαφορία και στη μεθοδευμένη συγκάλυψη. Τρία χρόνια μετά και η πληγή δεν έκλεισε γιατί η Δικαιοσύνη καθυστερεί. Μοιάζει με Δικαιοσύνη που αρνείται να υπάρξει. Και μια δημοκρατία που δεν αντέχει να κοιτάξει κατάματα την ευθύνη της.

Ζητάμε πράξεις. Να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Χατζηχαραλάμπους και συμπλήρωσε ότι «Τα Τέμπη είναι μια ανοιχτή πληγή για τη δημοκρατία μας κι αυτή θα κλείσει μόνο με αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία».

«Έχουν περάσει τρία χρόνια και ο χρόνος δεν θεραπεύει από μόνος του. Ειδικά όταν σε κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια σου με όλους τους τρόπους», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Θόδωρος Ελευθεριάδης (γιος της Μαρίας Εγούτ- θύματος Τεμπών) , καταγγέλοντας στην αρχή της ομιλίας του ότι «πριν από λίγο η Αστυνομία με άφησε ελεύθερο» και προσθέτοντας ότι τον «απειλούσαν με προσαγωγή».

«Ο αγώνας είναι μακρύς, έχει πολύ ακόμα, εμείς όμως αντέχουμε και θέλουμε να αντέξετε κι εσείς και να είστε μαζί μας μέχρις τέλους», σημείωσε.

Ο Βασίλης Ζαβογιάννης, μέλος της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών επισήμανε πως «το μυαλό μας όλων των εργαζόμενων στον σιδηρόδρομο έχει σταματήσει 3 χρόνια πριν». «Αυτή η ιστορία ξεκινάει πολλούς μήνες πριν: Όταν ως εργαζόμενοι φοβόμασταν για την ασφάλεια των επιβατών και τη δική μας, από συνεχή συμβάντα, όταν αναγκαζόμασταν να στέλνουμε ως σωματεία, συνεχή εξώδικα, όταν προκηρύσσαμε απεργίες με μόνο θέμα την ασφάλεια, και τα δικαστήρια μας έβγαζαν τις περισσότερες παράνομες και καταχρηστικές. Υποσχεθήκαμε τρία χρόνια πριν να σταθούμε όρθιοι οι εργαζόμενοι στο τρένο πάρα τις απώλειες μας, παρά τις συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζαμε για να δώσουμε τον αγώνα της αλήθειας μαζί με τους συγγενείς των θυμάτων και μαζί με όλη την ελληνική κοινωνία. Για όλους εμάς τους σιδηροδρομικούς η 28η Φεβρουαρίου θα παραμείνει στη μνήμη μας ως ημέρα πένθους και ευθύνης. Και έτσι θα τιμάται», ανέφερε.

«Τρία χρόνια από εκείνη τη σκοτεινή και παγωμένη νύχτα που ο χρόνος σταμάτησε. Τρία χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη», είπε κατά την ομιλία της η Μιρέλλα Ρούτσι, μητέρα του Ντένις Ρούτσι, θύματος Τεμπών, ενώ αναφέρθηκε και στο αίτημα των εκταφών. «Τις εκταφές τις απαιτήσαμε από ανάγκη, για αλήθεια. Οι εκταφές θα γίνουν με σεβασμό και με διαφάνεια. Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να αντιμετωπιστούν σαν στατιστικά στοιχεία. Τρία χρόνια τώρα αντί για δικαιοσύνη βλέπουμε συγκάλυψη, μεθοδεύσεις, η απόλυτη κοροϊδία. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο να βλέπει ατιμωρησία», είπε χαρακτηριστικά.

«Είμαστε όλοι οι γονείς μαζί. Όλοι μαζί απαιτούμε δικαιοσύνη», σημείωσε από την πλευρά της η μητέρα του Δημήτρη Μασσαλή, θύματος των Τεμπών, Σταυρούλα Καρύδη.

Στην ανάγκη για πραγματική δικαίωση αλλά και για διαρκή αγώνα αναφέρθηκε από την πλευρά του το μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Γιώργος Στεφανάκης.

«Όσα χρόνια και να περάσουν από το κρατικό και εργοδοτικό έγκλημα στα Τέμπη, από το οποίο σκοτώθηκαν 57 νέα παιδιά, όπως και συνάδελφοι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συγχωρήσουμε κανέναν από τους ενόχους, δεν θα ξεχάσουμε τις αιτίες, υποσχόμαστε και σήμερα ότι θα πάμε τον αγώνα μέχρι την ανατροπή. Ναι, μπορεί όντως τα δάκρυά μας να στέρεψαν, όμως η οργή παρέμεινε και έχει μετατραπεί σε αγώνα, αγώνα για να μη θρηνήσουμε άλλους νεκρούς για τα κέρδη, αγώνας για ασφαλή σιδηρόδρομο, για ασφαλείς μεταφορές, αγώνας που βρίσκεται αντικειμενικά σε διαρκή σύγκρουση με το σύστημα του κέρδους, την πολιτική που αντιμετωπίζει τη ζωή όλων μας ως κόστος», σημείωσε μεταξύ άλλων ο κ. Στεφανάκης.

«Στη σημερινή μας απεργιακή συγκέντρωση ανανεώνουμε τον όρκο μας ότι η οργή μας δεν θα γίνει ποτέ σιωπή, αλλά ένα ορμητικό ποτάμι που θα τους πάρει παραμάζωμα, μέσα από την οργάνωση του αγώνα από τα σωματεία μας που μαζί με τον Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών και τις οικογένειές τους, αλλά και των εκατοντάδων δολοφονημένων εργατών και εργατριών που έχασαν τη ζωή τους μέσα στους χώρους δουλειάς συνεχίζουμε το χρέος μας: Για να επιβάλουμε το δίκιο μας, για την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος» τόνισε στην ομιλία του στο απεργιακό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Μάρκος Μπεκρής.

«Τα Τέμπη δεν ήταν "ανθρώπινο λάθος". Δεν ήταν "κακιά στιγμή". Ήταν το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που μετρά την ανθρώπινη ζωή με το κόστος» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «ήταν το αποτέλεσμα της λογικής που λέει ότι ο σιδηρόδρομος είναι εμπόρευμα, ότι η ασφάλεια είναι δαπάνη, ότι η πρόληψη είναι πολυτέλεια».

«Απέναντί μας έχουμε την πολιτική που εδώ και δεκαετίες εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις. Στο όνομα της "απελευθέρωσης" και της "ανταγωνιστικότητας" διέλυσαν τον ενιαίο δημόσιο χαρακτήρα του σιδηρόδρομου, τεμάχισαν, ιδιωτικοποίησαν, υποστελέχωσαν, άφησαν κρίσιμα συστήματα ασφαλείας ανενεργά. Και όλα αυτά στο πλαίσιο κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζει τις μεταφορές ως πεδίο κερδοφορίας για τους ομίλους» είπε.

«Αυτό που κρίνεται κάθε ώρα, κάθε μέρα είναι οι ζωές μας απέναντι στα κέρδη τους. Αυτά πλέον ξέρουμε ότι είναι αντιστρόφως ανάλογα, δεν πάνε μαζί. Για να κερδίσουμε εμείς το δικαίωμα στη ζωή, την ασφάλεια και την ευημερία, το δικαίωμα για να μπορούμε να ονειρευόμαστε για μια ζωή στο μπόι του ανθρώπου, πρέπει να χάσουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για το έγκλημα στα Τέμπη, δηλαδή το σύστημα που έχει στο επίκεντρο το κέρδος, τα αφεντικά, οι κυβερνήσεις τους, η ΕΕ και όσοι μας καλούν ότι μπορεί να υπάρξει λύση μέσα σε αυτή τη σαπίλα.

[...] Ο μοναδικός δρόμος για να μην ξαναζήσουμε Τέμπη είναι ένας: Αποκλειστικά ενιαίος δημόσιος σιδηρόδρομος χωρίς καμία επιχειρηματική δράση, με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος. Με μόνιμο προσωπικό, πλήρη στελέχωση, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας παντού. [...] Γι' αυτό το κίνημα που χρειαζόμαστε είναι κίνημα αποκάλυψης, διεκδίκησης και αντεπίθεσης για την ανατροπή. Κίνημα που δεν θα βοηθάει ποια κυβέρνηση διαχειρίζεται την ίδια πολιτική, αλλά θα αμφισβητεί την ίδια την αντιλαϊκή πολιτική. [...] Γιατί δεν μας αρκεί μια εναλλαγή προσώπων. Μας αφορά η ανατροπή της πολιτικής που γεννά εγκλήματα» τόνισε.

«Σήμερα [...] δίνουμε υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε, ότι δεν θα συγχωρέσουμε. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ανατραπεί η πολιτική που γεννά τέτοια εγκλήματα και να αποδοθούν όλες οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες» ανέφερε, καταλήγοντας, ο Μ. Μπεκρής.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΟΕ και μέλος ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, Σπύρος Μαρίνης ανέφερε ότι «ο ελληνικός λαός δεν "μιλάει" μόνο σήμερα. Βγαίνει στο προσκήνιο καθημερινά με τους αγώνες του».

«Το έγκλημα των Τεμπών, τρία χρόνια μετά, δεν ξεχνιέται. Συνεχίζει να ραγίζει τις καρδιές μας, να συγκινεί, να προκαλεί οργή και διάθεση για αγώνα. Για εμάς, τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, αυτό το έγκλημα αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του εργοδότη μας, του κράτους-θεματοφύλακα, εγγυητή και συνεχιστή της αντιλαϊκής πολιτικής, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Μαρίνης μεταξύ άλλων.

«Τρία χρόνια μετά ανταμώνουμε και πάλι στο δίκαιο και αναγκαίο δρόμο του αγώνα και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τρία χρόνια ούτε για μια στιγμή δεν σταματήσαμε να τους σκεφτόμαστε και να παλεύουμε για αυτούς. Τρία χρόνια χωρίς τους 11 συναδέλφους μας, χωρίς την ξαδέλφη μου, την Αγάπη Τσακλιδου, 23 χρονών παιδί, που έχασε τη ζωή της μέσα σε αυτά τα τρένα, νέους και μεγαλύτερους ανθρώπους που άφησαν την τελευταία τους πνοή», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Τσακλίδης, μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και προσέθεσε ότι δικαίωση για εκείνους σημαίνει «πριν από όλα όλοι οι ένοχοι στη φυλακή, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται». «Προσπαθούν να μας πείσουν ότι έχουν πάρει πολλά μέτρα ασφάλειας στον σιδηρόδρομο.

Παλεύουμε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, για 7ωρο - 5ημερο - 35ωρο, γιατί υπάρχουν όλες οι τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες», τόνισε.

Στην ανάγκη απόδοσης των ευθυνών και τιμωρίας όλων των υπευθύνων αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας Παπαγγελή, θύματος των Τεμπών.

«Δύο τρένα σε πορεία σύγκρουσης 12 λεπτά. Γιατί κανένα σύστημα ασφαλείας δεν υπήρχε εκείνο το βράδυ και τα τρένα πήγαιναν στον όλεθρο και έφεραν τον όλεθρο. Μας είπαν πάμε και όπου βγει. Εμείς τους απαντάμε δικαίωση μέχρι τέλους. Η απουσία τιμωρίας σε όλους τους υπεύθυνους ενθαρρύνει την απληστία και τα λάθη επαναλαμβάνονται. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε στους δρόμους. Πρέπει να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι για να μειωθούν οι πιθανότητες να ξανασυμβεί. Τα παιδιά μας δεν γυρίζουν πίσω. Αλλά με την τιμωρία όλων των ενόχων μπορεί να σωθούν άλλα παιδιά», ανέφερε.

Από την πλευρά του ο Πάνος Ρούτσι , πατέρας θύματος των Τεμπών τόνισε: «Δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε», ενώ αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του ευχαριστώντας όσους βρέθηκαν δίπλα του. «Σήμερα το Σύνταγμα δεν είναι απλά μία πλατεία, είναι η φωνή μιας ολόκληρης χώρας. Σήμερα δεν μιλάει η Αθήνα μόνο, μιλάνε τα χωριά, οι πόλεις, τα νησιά, οι μανάδες, οι πατεράδες , οι νέοι άνθρωποι, μιλάει η Ελλάδα που δεν αντέχει άλλο να θρηνεί τα παιδιά της. Σήμερα όλη η Ελλάδα είναι στους δρόμους. Γιατί τα Τέμπη δεν ήταν ατύχημα, ήταν αποτέλεσμα αδιαφορίας, εγκατάλειψης, ενός κράτους που άκουγε προειδοποιήσεις και γύριζε το βλέμμα αλλού. Σήμερα δεν κρατάμε μόνο πανό, σήμερα κρατάμε τη μνήμη, την οργή, την απαίτηση για δικαιοσύνη. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τα παιδιά μας που δεν γύρισαν σπίτι ποτέ», σημείωσε.

Τέλος, ο πρόεδρος Σωματείου Μηχανοδηγών, Κώστας Γενηδούνιας, επισήμανε μεταξύ άλλων πως οι μηχανοδηγοί «δεν θα κάνουμε βήμα πίσω μέχρι να τιμωρηθούν όλοι οι υπαίτιοι».

Επεισόδια στο Σύνταγμα

Μετά τη λήξη των ομιλιών για τα Τέμπη υπήρξε ένταση στο Σύνταγμα με χρήση κρότου λάμψης και δακρυγόνων από την ΕΛ.ΑΣ. Μπροστά στη Βουλή και στον Εθνικό Κήπο σημειώθηκαν αρκετές προσαγωγές.

Εικόνα από τα επεισόδια στο Σύνταγμα στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη | EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ μέχρι τις 15:30 είχαν γίνει 174 προσαγωγές και 14 συλλήψεις με τις αρχές να επισημαίνουν ότι ανάμεσά τους είναι και αρκετοί ανήλικοι.