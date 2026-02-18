Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών θα προσφύγουν κατά εισαγγελικής παραγγελίας για εκταφή εννέα σορών μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, αφού κάνουν λόγο για «εμπαιγμό και πρόκληση, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητηθεί, δεν μπορούν να γίνουν στη χώρα μας».

Η έρευνα του συλλόγου πληγέντων δυστυχήματος Τεμπών αποκαλύπτειότι στην Ελλάδα δεν λειτουργούν εργαστήρια που θα μπορούσαν να κάνουν τις απαιτούμενες χημικές και βιοχημικές εξετάσεις που αξιώνουν οι οικογένειες των 57 νεκρών.

Θεωρούν μάλιστα, ότι με βάση την εντολή της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας να προσδιοριστούν τα εργαστήρια εντός της ελληνικής επικράτειας, στα οποία θα γίνουν εξετάσεις μετά τις εκταφές, θα μπορούν να γίνουν μόνο έρευνες dna για την επαλήθευση της ταυτότητας των νεκρών και όχι εξειδικευμένες βιοχημικές και χημικές εξετάσεις.

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ζητά να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της εβδομάδας οι εκταφές εννέα θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη. Παρότι η Εισαγγελία είχε εγκρίνει τα αιτήματα εδώ και τέσσερις μήνες, η διαδικασία δεν ξεκίνησε, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εξειδικευμένα εργαστήρια για τις απαιτούμενες εξετάσεις- κάτι που έχουν επιβεβαιώσει τέσσερα πανεπιστήμια.

Παράλληλα, δόθηκε προθεσμία δύο ημερών για τον ορισμό χημικών πραγματογνωμόνων που θα συνδράμουν τους ιατροδικαστές. Τονίζεται ότι οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν είναι ίδιες με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στους μηχανοδηγούς των δύο αμαξοστοιχιών: τοξικολογικές, ιστολογικές και DNA.