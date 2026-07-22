Τέμπη: Παραπομπή Τριαντόπουλου - Αγοραστού σε ειδικό δικαστήριο ζητά ο αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου

Να περάσει από ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προτείνει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Δημήτρης Μητρουλιάς εισηγείται προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, για την παράνομη αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ειδικότερα, ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του κ. Τριαντόπουλου για παράβαση καθήκοντος, καθώς και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού, και άλλων τριών, μη πολιτικών προσώπων από τον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο εισαγγελικός λειτουργός αποδίδει κατηγορία πλημμελήματος για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία που βαρύνει και τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει το προσεχές φθινόπωρο, θα οδηγήσει στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, με κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό και τον πρώην περιφερειάρχη.

Παράλληλα, ο κ. Μητρουλιάς εισηγείται να απαλλαγούν δύο μη πολιτικά πρόσωπα από τους συνολικά επτά που συμπαραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ως συμμέτοχοι.