Τέμπη: Πατέρας θύματος έκανε νέα αγωγή για τα έλαια σιλικόνης

Στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας βρέθηκε σήμερα ο Χρήστος Τηλκερίδης που έχασε τον γιο του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καταθέτοντας αγωγή κατά των εταιριών Siemens, Bayer, Hellenic Train και ΟΣΕ για τα έλαια σιλικόνης.

Όπως ανέφερε στα ΜΜΕ ο κ. Τηλκερίδης, ο λόγος που προχώρησαν στην αγωγή είναι το γεγονός πως τα έλαια σιλικόνης με βάση και την ανακριτική έρευνα έπαιξαν ρόλο στην φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης.

Να σημειωθεί πως ο κ. Τηλκερίδης έστειλε χαιρετισμό στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι επισημαίνοντας την στήριξη του κόσμου στο πρόσωπο του.

Με πληροφορίες από larissanet.gr