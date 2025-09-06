Τέμπη: Πλήθος κόσμου στη συγκέντρωση για το δυστύχημα - Οι πρώτες εικόνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσυγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά το κάλεσμα που έκανε ο ομώνυμος Σύλλογος Θυμάτων και Συγγενών Θυμάτων την Παρασκευή.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Συντάγματος, όπου αναμένεται να γίνουν ομιλίες για το δυστύχημα των Τεμπών και την ανακριτική διαδικασία από πλευράς εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, που έκλεισε πριν από λίγες ημέρες.

Μικροί, μεγάλοι, από πολιτικά κόμματα, φορείς και «ανεξάρτητοι» πολίτες δίνουν το «παρών» στην πρώτη μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μετά τις μεγαλειώδεις δαιδηλώσεις του Φεβρουαρίου.

Συγκέντρωση για τα Τέμπη | Eurokinissi

Τέμπη: Κλειστός από τις 16:00 ο σταθμός «Σύνταγμα»

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Σάββατο (06-09), στις 19:00, με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι συγκεντρώσεις οργανώνονται μετά το πρόσφατο κλείσιμο της δικογραφίας για την τραγωδία και έπειτα από δημόσιο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

Η κεντρική κινητοποίηση στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Συντάγματος, ενώ υπενθυμίζεται ότι ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 16:00, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., για λόγους ασφαλείας. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Την ίδια ώρα αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα λάβουν χώρα σε:Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Χανιά, Ρόδο, Δράμα, Ναύπλιο, Καρπενήσι, Καρδίτσα, Ιωάννινα, Βέροια, Κέρκυρα, Σύρο, Νάξο, Μύκονο, Πάρο, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Λευκάδα, Τρίκαλα, Χαλκίδα, Καβάλα, Σπέτσες, Λιβαδειά, Πύργο, Αγρίνιο και Γρεβενά.