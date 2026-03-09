Τέμπη: Πραγματογνώμονας αποκάλυψε την ύπαρξη νέου οπτικού υλικού - Το δικαστήριο ζήτησε κατάσχεση

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των Τεμπών, όσο νέα στοιχεία έρχονται στο φως στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο από τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια νέων καταθέσεων, ο ένας εκ των δύο δικαστικών πραγματογνωμόνων αποκάλυψε, ότι διαθέτει βίντεο, φωτογραφίες και λήψεις από drone, από τις πρώτες ώρες μετά το τραγικό συμβάν, που δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε έντονη αντίδραση από πλευράς των δικηγόρων, οι οποίοι κατέθεσαν σχετικό αίτημα, προκειμένου να παραδοθεί το υλικό και να ενταχθεί στην αποδεικτική διαδικασία.

Mάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε την σύλληψη των δικαστικών πραγματογνωμόνων για ψευδή κατάθεση, καθώς και την άρση απορρήτου επικοινωνιών.

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε ο πραγματογνώμονας να προσκομίσει το συγκεκριμένο υλικό στο δικαστήριο, προκειμένου να εξεταστεί, στο πλαίσιο της δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά την πρόταση της Εισαγγελέως να γίνει δεκτό το αίτημα, καθώς, όπως ανέφερε, συνδέεται με το θέμα του φορτίου, που περιγράφεται στο κατηγορητήριο της συγκεκριμένης υπόθεσης, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε την κατάσχεση και συγκεκριμένα των υπολογιστών και των σκληρών δίσκων που είναι αποθηκευμένο το συγκεκριμένο υλικό και από τους δύο πραγματογνώμονες.