Τέμπη: Σε βαρύ κλίμα το τριετές μνημόσυνο για τις Χρύσα, Αναστασία και Θώμη Πλακιά

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου στο Καστράκι το τριετές μνημόσυνο για τα τρία κορίτσια, που έχασαν τις ζωές τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, σύμφωνα με το tameteora.gr.
Το μνημόσυνο για τις Χρύσα, Αναστασία και Θώμη Πλακιά τελέστηκε στον ιερό ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου, παρουσία των γονέων, των αδελφών, συγγενών, φίλων και πλήθους κόσμου, που θέλησε να συμπαρασταθεί στις οικογένειες των θυμάτων για το πένθος τους και για τον αγώνα που κάνουν για τη δικαίωση.
