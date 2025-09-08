Τέμπη: Στον ανακριτή πόρισμα κόλαφος για την πυρασφάλεια - Το μέλλον για Καραμανλή και στελέχη

Ένα πρόσφατα ολοκληρωμένο πόρισμα για τα Τέμπη, ενδεχομένως καταδικαστικό για τη Hellenic Train και τις εκάστοτε αρμόδιες πολιτικές ηγεσίες, έφτασε σήμερα (8/9) στο γραφείο του εφέτη ανακριτή Μπακαΐμη.

Το έγγραφο απέστειλε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), μέσω γερμανικού εργαστηρίου, και αφορά την πυρασφάλεια των τρένων στο μοιραίο δυστύχημα των Τεμπών.

Ενώπιον του εφέτη ειδικού ανακριτή θα βρεθεί σήμερα η συνήγορος συγγενών των θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Τέμπη: Κόλαφος το πόρισμα για την πυρασφάλεια

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται το συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Παράσταση στον εφέτη ανακριτή θα κάνουν σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και συγγενείς θυμάτων

Στο δικαστικό μέγαρο υπάρχει σήμερα έντονη κινητικότητα, καθώς, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κλείνει και τυπικά η ανακριτική διαδικασία. Η δικογραφία θα μεταφερθεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

Επίσης, σήμερα θα αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν στους επτά γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, την περίοδο 2016 – 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή.