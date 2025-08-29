Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα της Πυροσβεστικής - Καμία απάντηση για τη φωτιά

Στα χέρια του εφέτη ανακριτή Λάρισας βρίσκεται από χθες το μεσημέρι το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, που αφορά στη φωτιά η οποία ακολούθησε τη μοιραία σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η δεύτερη καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας φέρει στρεβλώσεις ως συνέπεια της σφοδρής σύγκρουσης, ωστόσο δεν παρουσιάζει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά.

Το περιεχόμενο του πορίσματος της ΔΑΕΕ, διαφωνεί με το περιεχόμενο του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά και με τις εκτιμήσεις των τεχνικών συμβούλων των οικογενειών των θυμάτων, περί μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια καμπίνα, της εμπορικής αμαξοστοιχίας, χωρίς βέβαια να εξηγεί την προέλευση της καταγεγραμμένης πυρόσφαιρας.

Τέμπη: Τι υποστηρίζει η Πυροσβεστική

Η αυτοψία, που αποτυπώνεται σε μια έκθεση 94 σελίδων με συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό, πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο Κουλούρι, όπου είχε μεταφερθεί τμήμα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Τότε εξεταζόταν και το ενδεχόμενο μεταφοράς φορτίου στο δεύτερο βαγόνι.

Με την παράδοση του πορίσματος, η ανακριτική διαδικασία μπαίνει πλέον στην τελική της φάση. Εκκρεμούν οι αναλύσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ολοκληρωθεί η δικογραφία και η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.