Τέμπη: Στον Εισαγγελέα υπόθεση διαδικτυακών απειλών κατά δικαστικού λειτουργού

Προκαταρκτική έρευνα εξαπέλυσαν οι δικαστικές Αρχές μετά από διαδικτυακή ανάρτηση, η οποία στρέφεται κατά της ζωής δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών.

Ειδικότερα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Νικολόπουλου, ερευνάται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Η ανάρτηση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ κοινοποιήθηκε από έναν άγνωστο χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος θέλησε να σχολιάσει δημοσίευμα ιστοσελίδας, το οποίο αναφερόταν στον συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό, με αφορμή τη συμμετοχή του σε σύνθεση δικαστηρίου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου διεξαγόταν δίκη πολιτικής υπόθεσης, άσχετη με την τραγωδία των Τεμπών.

Διάδικος στη δίκη αυτή ήταν πατέρας θύματος των Τεμπών, που ζήτησε να εξαιρεθεί ο δικαστικός λειτουργός.