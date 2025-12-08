Τέμπη: Στον Εισαγγελέα υπόθεση διαδικτυακών απειλών κατά δικαστικού λειτουργού

Προκαταρκτική έρευνα εξαπέλυσαν οι δικαστικές Αρχές μετά από διαδικτυακή ανάρτηση, η οποία στρέφεται κατά της ζωής δικαστικού λειτουργού που χειρίστηκε την υπόθεση των Τεμπών.
Ειδικότερα, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Νικολόπουλου, ερευνάται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.
Η ανάρτηση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ κοινοποιήθηκε από έναν άγνωστο χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος θέλησε να σχολιάσει δημοσίευμα ιστοσελίδας, το οποίο αναφερόταν στον συγκεκριμένο δικαστικό λειτουργό, με αφορμή τη συμμετοχή του σε σύνθεση δικαστηρίου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, όπου διεξαγόταν δίκη πολιτικής υπόθεσης, άσχετη με την τραγωδία των Τεμπών.
Διάδικος στη δίκη αυτή ήταν πατέρας θύματος των Τεμπών, που ζήτησε να εξαιρεθεί ο δικαστικός λειτουργός.
- Ισχυρός σεισμός τώρα στην Τουρκία: Πανικός με τη δόνηση των 5,3 Ρίχτερ
- «Κάνω ότι είμαι καλά αλλά τα χάνω»: Συγκλονίζει ο πατέρας του 2χρονου που σκοτώθηκε από πίτμπουλ
- Τέλος στη δικαστική διαμάχη Λύτρα - Πολυζωγοπούλου για την αγωγή του εκατομμυρίου: Πώς θα μοιράσουν τα περιουσιακά
- Ελπίζω να το διαβάσουν αυτό τα δύο παιδιά που έσωσαν τη μητέρα μου από τα δακρυγόνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.