Συνεχίζεται η απεργία πείνας και δίψας του πατέρα του θύματος των Τεμπών Ντένις Ρούτσι, ο οποίος από εχθές βρίσκεται στη Βουλή, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα ονόματα των θυμάτων.

Ο πατέρας σκοπεύει μέσω της απεργίας του να ασκηθεί ένα μέσο πίεσης προς την Πολιτεία με φόντο το αίτημα του για την εκταφή του γιού του.

Μιλώντας στο Open, δήλωσε «Ο Ντένις ήταν όλο όνειρα και το ωραίο είναι ότι είχε στο μυαλό του με κάποιο τρόπο ότι θα τα κατάφερνε. Είχε στόχο ότι θέλει να φτιάξει μια οικογένεια σαν τη δικιά μας μου είχε πει».

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος ρώτησε τον πατέρα τι του λείπει περισσότερο στην καθημερινότητα του από εκείνον. Ο πατέρας του Ντένις απάντησε «να τον βλέπω», φανερά συγκινημένο

«Μου λείπει, μου λείπει το γέλιο του, να αγκαλιάζω τα μαλλιά του. που του άρεσε πάρα πολύ. Μου λείπουν τα πάντα. Θα ήθελα να του πω ότι τον αγαπώ πολύ και μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση του.

Αναφορικά με το τι ζητά ο κύριος Ρούτσι από το κράτος απάντησε: «Ζητώ αυτό που υποσχέθηκα από την ημέρα που έφυγε. Είμαι εδώ και δεν θα φύγω από εδώ μέχρι να δικαιωθώ και μέχρι να πάει και ο τελευταίος στη φυλακή».



Αξίζει να σημειωθεί πως το βράδυ σημειώθηκε συγκέντρωση υποστήριξης στον απεργό πείνας και δίψας πατέρα θύματος του δυστυχήματος των Τεμπών.

Συγκέντρωση υποστήριξης στον απεργό πείνας, πατέρα του Ντέμι Ρούσι | EUROKINISSI



