Την εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου, που χάθηκε στα Τέμπη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το larissanet.gr, η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση.
Απέρριψε ωστόσο τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων που είχε ζητήσει στο αίτημα του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι και ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσαν νέα αιτήματα εκταφής για τα παιδιά τους. Τα συγκεκριμένα αιτήματα είχαν υποβληθεί αρχικά στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας.
- Μεταφέρθηκε σε ξενοδοχείο ο Πάνος Ρούτσι – Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του
- Οι δύο υπουργοί που δεν μιλιούνται, το ραντεβού Θεοδωρικάκου με τους σουπερμαρκετάδες και η 102χρονη Μαργαρίτα
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Δήμητρα Ματσούκα: H ολόγυμνη φωτογραφία στη Νέα Υόρκη και η λεζάντα «πρώτος όροφος»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.