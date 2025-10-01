Μενού

Τέμπη: Την εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Την εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη που χάθηκε στα Τέμπη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Ο Παύλος Ασλανίδης. | INTIME
Την εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη, γιου του Παύλου, που χάθηκε στα Τέμπη διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το larissanet.gr, η εισαγγελέας πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη για την εκταφή της σορού του γιου του, προκειμένου να διενεργηθεί εξέταση DNA για την ταυτοποίηση.

Απέρριψε ωστόσο τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων που είχε ζητήσει στο αίτημα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι και ο Παύλος Ασλανίδης κατέθεσαν νέα αιτήματα εκταφής για τα παιδιά τους. Τα συγκεκριμένα αιτήματα είχαν υποβληθεί αρχικά στην Πρόεδρο Εφετών Λάρισας.

