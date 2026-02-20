Τέμπη: Αρχίζουν το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη οι πρώτες εκταφές - Η θέση των συγγενών

Οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αναμένονται να πραγματοποιηθούν το Σάββατό (21/2). Εννέα οικογένειας θυμάτων των Τεμπών έχουν ζητήσει την εκταφή των σορών, με βασικό τους αίτημα οι ειδικές εξετάσεις να διενεργηθούν στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τους συγγενείς είχε γίνει δεκτό το αίτημά τους και ανέμεναν τις τελικές διαδικασίες. Τελικά, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι ειδοποιήθηκαν ότι οι εκταφές θα γίνουν αλλά δεν θα τους επιτραπεί να στείλουν δείγματα στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ρεπορτάζ του ertnews.gr, αύριο (21/2) θα γίνουν δύο εκταφές στη Θεσσαλονίκη. Η μία αφορά τη σορό της Μάρθης, κόρη της κα. Καρυστανού και η άλλη στα κοιμητήρια της Θέρμης.

Οι γονείς κατά πάσα πιθανότατα θα κάνουν προσφυγή κατά της απόφασης προκειμένου να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία και να την επανακκινήσουν με τους όρους που ζητούν.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι προσφυγές των οικογενειών, με τον Χρήστο Τηλκερίδη να έχει καταθέσει τη δική του διαφωνία, ενώ ακολούθησε η προσφυγή του Παύλου Ασλανίδη μέσω του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη.

