Teosty ή αλλιώς "Λίγδας": Όταν το bullying γίνεται content

«Ήθελα αυτό το βίντεο να είναι ένα από τα πιο ειλικρινή που έχω κάνει ποτέ. Τις τελευταίες ημέρες έμεινα εκτός από τα social. Όχι επειδή φοβήθηκα, αλλά επειδή ένιωσα ότι πρέπει να κάνω μία γενναία παύση στη ζωή μου [...] Ο βασικός μου στόχος δεν ήταν ποτέ οι ενστάσεις, η κόντρα, η ίντριγκα».

Για τους περισσότερους chronically-online χρήστες των social media, ο Teosty είναι μία πολύ γνωστή φιγούρα. Πρόκειται για τον 35χρονο Θεσσαλονικιό streamer ο οποίος έχει αποκτήσει φήμη (υποθέτω και χρήματα) τα τελευταία 2,5 χρόνια χάρη στο content και την αγάπη που του δείχνει ο αλγόριθμος σε YouTube, Instagram, Twitch και φυσικά στο TikTok.

Από τα φαγητά στο online bullying

Ακόμα και σε αυτόν τον νέο κόσμο όπου content είναι οτιδήποτε, χρειάζεται να υπάρχει έστω μία βάση. Εν προκειμένω, ο Teosty ξεκίνησε να κάνει content που σχετιζόταν -όπως τόσο συχνά συμβαίνει- με το φαγητό. Ουσιαστικά πήγαινε σε μέρη και έκανε «ειλικρινείς κριτικές».

Ο Teosty είναι πρώην αστυνομικός ο οποίος παράγει ασύλληπτη ποσότητα content καθημερινά (short, longform, φωτογραφίες). Στο TikTok μετράει 74,7 χιλιάδες followers, άλλες 50 χιλιάδες έχει στο Instagram, ενώ πολύ δυνατό κανάλι έχει και στο YouTube. Τα video του μάλιστα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από τον αριθμό των followers του.

Το καλοκαίρι του 2024, ο Teosty ξεκίνησε τα irl livestream, σύμφωνα με τον ίδιο ο πρώτος που το κάνει συστηματικά στο YouTube. Τα irl livestreams είναι ουσιαστικά ένα broadcast στο οποίο ένας δημιουργός περιεχομένου βγαίνει live στα social media και παράγει βίντεο από τον πραγματικό κόσμο, χωρίς το παραμικρό φίλτρο ή μοντάζ. Συνήθως χωρίς κανέναν λόγο.

Από τότε μέχρι και σήμερα ο Teosty έκανε εκατοντάδες irl livestreams και έγινε μία από τις πιο γνωστές φιγούρες στο ελληνικό ίντερνετ. Μετά από ένα βίντεο που ανέβασε ο ίδιος και στο οποίο έτρωγε καυτερά noodles, του δόθηκε από τους haters το προσωνύμιο «Λίγδας» το οποίο πλέον τον συνοδεύει παντού. Ο Θοδωρής έγινε Teosty και ο Teosty έγινε Λίγδας.

Το «Λίγδας» ως όχημα μίσους

Το «Λίγδας» έγινε το όχημα πίσω από μία διαρκή και εκτεταμένη έκφραση μίσους. Σε irl streaming του θα έβρισκες κάποιον να τον φωνάζει Λίγδα και εκείνος με τη σειρά του να απαντά. Άλλες φορές ευγενικά άλλες καθόλου καθόλου ευγενικά. Κάπως έτσι ο Teosty έμπαινε σε μία ακραία κόντρα με ομάδες ανθρώπων που τον πετύχαιναν στον δρόμο. Το πιο εντυπωσιακό; Στην πλειοψηφία τους όλοι αυτοί είναι ανήλικοι.

Μετά το «Λίγδα», λοιπόν, άρχισαν οι βρισιές και μετά τις βρισιές οι επιθέσεις. Υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις footage όπου ο Teosty δέχεται αυγά, βρισιές, πέτρες. Του έσκισαν τα λάστιχα, τον απειλούσαν, τον κορόιδευαν. Όλα τα παραπάνω ουσιαστικά γίνονταν πια το πραγματικό topic των irl του.

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν καθημερινά επί ώρα τον Teosty να στριμαρει προκειμένου να δουν τι παραπάνω θα του συμβεί ή πώς θα αντιδράσει εκείνος, πολλές φορές με πολύ χυδαίο τρόπο.

Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο αυξανόταν και η κλιμάκωση. Η βία απέναντί του γινόταν και αφορμή για περισσότερο και πιο «ενδιαφέρον» content. Το τεράστιο κοινό που είχε στηθεί έβλεπε με μία χαιρέκακη ανυπομονησία να δει τι άλλο θα συμβεί σε αυτόν τον τύπο που λατρεύει να μισεί.

Η ενεργή και διαρκής κλιμάκωση

Έτσι, σε ένα livestream με τον YouTuber AskIoannina, πρώτα κάποιος φώναξε «Λίγδα» και πέταξε ένα αυγό στο κεφάλι του AskIoannina, αμέσως μετά κάποιος άλλος τον τύφλωσε με laser. Και κάποιου εκεί άρχισε μία κόντρα η οποία κατέληξε σε ξύλο ανάμεσα στον Teosty και σε έναν έφηβο.

Ο Teosty γύρισε με αίματα και μελανιές και συνέχισε κανονικά το livestream μιλώντας με το κοινό του. Μάλιστα, σε κάποια φάση υπερηφανεύεται ότι «έριξε όσες πρόλαβε». Νέο κύμα ενός αρρωστημένου ενδιαφέροντος προς το content που παρήγαγε. Από αυτά που καταδικάζουμε μεν αλλά και που τα καταναλώνουμε.

Μία μικρή μόνο απόδειξε ότι αυτοί που κάνουν bullying δεν είναι εξωτικά κακοί τύποι και τύπισσες που κάνουν θυσίες. Παρά τις διακηρύξεις για το αντίθετο, το bullying είναι ενταγμένο μέσα στην κοινωνία μας. Περνάει μέσα από τα δεκαπεντάχρονο που κυνηγάνε τον Teosty. Περνάει και μέσα από τους χιλιάδες ενήλικους και ανήλικους που το βλέπουν γελώντας.

Για να είμαστε δίκαιοι, για κάποιες μέρες μετά το περιστατικό εξαφανίστηκε από τα social media και λίγο αργότερα έκανε ένα βίντεο-απολογισμό όσων έχουν συμβεί. Εκεί τόνισε ότι θα βάλει τέλος σε αυτή την κόντρα που έχει ανοίξει με μέρος του κοινού του.

Μεταφορντικός καπιταλισμός: Αντί για 8ωρα, bullying

Πρόκειται για έναν τύπο που είχε φτιάξει ένα δικό του self-brand. Στη βάση αυτό του self-brand βρίσκεται η περίφημη αυθεντικότητα η οποία μοιάζει πια με προαπαιτούμενο επιτυχίας για κάθε content creator. Τίποτα από όσα φρικτά βλέπουμε δεν είναι σκηνοθετημένο και με έναν τρόπο αυτό τους δίνει επιπλέον ενδιαφέρον.

Πολλές φορές, αυτή η έμφαση στην αυθεντικότητα κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι ένας content creator δεν δουλεύει. Απλά ζει τη ζωή του απλώς κρατώντας μία κάμερα. Στην πραγματικότητα, βέβαια όλη αυτή η παραγωγή περιεχομένου έχει τρομερό άγχος και σκληρές συνθήκες εργασίας κι ας είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που γνωρίζαμε.

Στον μεταφορντικό καπιταλισμό και στην οικονομία της προσοχής, δουλειά μπορεί και να είναι το να μπαίνεις σε μία διαρκή διαδικασία εκμετάλλευσης του μπούλινγκ και των αυγών που δέχεσαι από 15χρονα. Αν έχεις γνώση του τρόπου που λειτουργεί ο αλγόριθμος κατανοείς ότι η αλλαγή περιεχομένου (πολλώ δε μάλλον προς ποιοτικότερη κατεύθυνση) είναι καταστροφική για τα views και επομένως για τα έσοδά σου.

Ο Teosty μπήκε από μόνος του σε αυτή τη συνθήκη. Την έχτισε και την ανατροφοδότησε. Έβγαλε χρήματα από αυτή. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι του αξίζει το bullying. Δεν σημαίνει επίσης ότι δεν είναι ακόμα ένας τύπος που θυσιάζει πράγματα (ασφάλεια, αξιοπρέπεια, ζει ως η περσόνα του), προκειμένου να επιβιώσει. Ή τέλος πάντων να ζήσει καλά σε αυτόν τον κόσμο.