Τεράστιο φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκινήτου στη Ναύπακτο - Στιγμές τρόμου για τους επιβάτες

Σοκ προκάλεσε στους επιβάτες ενός αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους, διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει.

Ο οδηγός αμέσως σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και άνοιξε το καπώ για να εξετάσουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Κάνεις δεν περίμενε ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα κρυβόταν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τους ίδιους, όπως μεταδίδει το agriniosite.gr, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας πανικό. Στη συνέχεια κάλεσαν την Πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν τελικά να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.