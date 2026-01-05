Τέρμα τα γκάζια τα Χριστούγεννα: Πάνω από 40.000 παραβάσεις βεβαίωσε η Τροχαία τις γιορτές

Χωρίς κράνος, υπό την επήρεια και με τέρμα το γκάζι κινούνταν δεκάδες χιλιάδες οδηγοί στους δρόμους της Ελλάδας τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, όπως αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των εντατικών ελέγχων της σχετικής περιόδου από την Τροχαία.

Ειδικότερα, το διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν -189.035- έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μάλιστα, η πλειονότητα των παραβάσεων συνδέονται άμεσα με ανθρώπινες συμπεριφορές που αυξάνουν δραστικά την πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς και η μη χρήση ζώνης - κράνους.

Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν:

6.544 για υπερβολική ταχύτητα,

1.268 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

988 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

832 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

830 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

584 για παραβάσεις ΚΤΕΟ,

319 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

289 για χρήση κινητών τηλεφώνων,

271 για αντικανονικούς ελιγμούς,

218 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

178 για αντικανονικό προσπέρασμα,

114 για φθαρμένα ελαστικά,

45 περιπτώσεις παραβίασης προτεραιότητας,

27 περιπτώσεις για μη χρήση παιδικών καθισμάτων,

10 για κίνηση στην αριστερή λωρίδα,

2 για αντικανονική Κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και

27.727 λοιπές παραβάσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν αποτελεί τυπική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική πράξη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή. Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την προστασία της ζωής και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας.

Τροχαία - Βαριά η «σφύρα» για μη χρήση κράνους

Το διάστημα 29/12/2025 – 04/01/2026 πραγματοποιήθηκαν 12.362 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 407 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 24 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 60 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

201- στην Αττική,

81- στα Ιόνια Νησιά,

42- στην Κρήτη,

27- στη Θεσσαλονίκη,

23- στην Πελοπόννησο,

21- στο Νότιο Αιγαίο,

20- στην Κεντρική Μακεδονία,

15- στη Δυτική Ελλάδα,

11- στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

11- στο Βόρειο Αιγαίο,

8- στην Ήπειρο,

4- στη Θεσσαλία,

2- στη Στερεά Ελλάδα και

1- στη Δυτική Μακεδονία