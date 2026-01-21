Τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα στον Κάλαμο: Σοβαρά προβλήματα από την υπερχείλιση ρέματος

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή του Καλάμου έχει οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, με μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων να παραμένει εγκλωβισμένη σε κατοικία επί της οδού Αγίας Ειρήνης, στο ρέμα της Ρεβυθιάς.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Δημήτρη Χορμοβίτη, οι διασώστες της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται στο σημείο, ωστόσο η υπερχείλιση του ρέματος καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση.

Η οικογένεια – δύο γονείς και τα παιδιά τους – βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και είναι καλά στην υγεία της, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με προσοχή λόγω των επικίνδυνων συνθηκών.

Παράλληλα, αποκλεισμένες παραμένουν και άλλες περιοχές του Καλάμου, όπως η Κυψέλη, η Αγία Μαρίνα, η Ποσειδωνία και ο Άγιος Ανδρέας Αγκώνα, όπου η κυκλοφορία έχει διακοπεί εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων, φερτών υλικών και πτώσεων δέντρων.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για σοβαρό πρόβλημα στην παραλιακή οδό Μαρκοπούλου–Καλάμου, από τα Μετέωρα έως την Αγία Μαρίνα, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.