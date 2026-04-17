Με μια βαρύτατη και ομόφωνη απόφαση, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην αστυνομικό της Βουλής, επιβάλλοντάς του την ποινή της τετραπλής ισόβιας κάθειρξης.

Σύφωνα με το dikastiko.gr, επιπλέον της ισόβιας ποινής, στον καταδικασθέντα επιβλήθηκαν 80 έτη και 3 μήνες κάθειρξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου στη χώρα μας, η ανώτατη εκτιτέα ποινή ορίζεται στα 25 έτη.

Η απόφαση περιγράφει μια συστηματική εγκληματική δράση, καθώς τα αδικήματα τελούνταν κατ’ εξακολούθηση (επαναλαμβανόμενα) και κατά συρροή.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών. Η καταδίκη αφορά τόσο την κατοχή όσο και τη διακίνηση παράνομου υλικού.

Το δικαστήριο αναγνώρισε την άσκηση συστηματικής σωματικής βλάβης και παράνομης βίας εντός του οικογενειακού πλαισίου.

Στον αντίποδα, το δικαστήριο αποφάσισε την απαλλαγή του από την κατηγορία της οπλοκατοχής. Σύμφωνα με τους δικαστές, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν ήταν επαρκή για να αποδειχθεί η ενοχή του για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα να υπάρξει αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου.

Αθώα η σύζυγος του πρώην αστυνομικού

Ενώ η καταδίκη για τον 46χρονο πρώην αστυνομικό της Βουλής ήταν καταπελτική, η δικαιοσύνη επιφύλαξε διαφορετική μεταχείριση για την εν διαστάσει σύζυγό του.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, με ψήφους 5 έναντι 2, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση της γυναίκας, ανατρέποντας την αρχική πρόταση του Εισαγγελέα που ζητούσε την ενοχή της. Το σκεπτικό των δικαστών και των ενόρκων βασίστηκε στο ότι η κατηγορούμενη βρισκόταν σε κατάσταση ψυχολογικής πίεσης και σύγχυσης.

Σύμφωνα με την απόφαση, η γυναίκα παρουσίασε μια «αδυναμία αντίληψης», καθώς βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα σημαντικό δίλημμα. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση λειτούργησε ως καθοριστικός παράγοντας για να κριθεί ότι οι πράξεις ή η στάση της δεν είχαν τον δόλο που απαιτείται για την καταδίκη της.

Στον αντίποδα, ο πρώην αστυνομικός παρέμεινε ψυχρός και ανέκφρατος καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Παρά την προσπάθεια των δικηγόρων του να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου (ότι δηλαδή ήταν νομοταγής πολίτης πριν από αυτά τα περιστατικά), το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους προστασίας των ανήλικων παιδιών και θυμάτων.