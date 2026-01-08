«Θα φέρω καλάσνικοφ, θες να σε θάψουν;» - Το απίστευτο σκηνικό στο δημαρχείο Αγρινίου

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της απονενοημένης εφόδου που έκανε άντρας στο δημαρχείο Αγρινίου, κατά την οποία επιτέθηκε σε υπαλλήλους, απείλησε ότι θα πυροβολήσει τον δήμαρχο, κ. Παπαναστασίου, μέχρι και...δάγκωσε άτομο που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει.

Τα νεότερα μεταφέρει το agriniopress, αναφέροντας πως ο δράστης αντιμετωπίζει απροσδιόριστα προβλήματα. Κατά την άφιξη του στο δημαρχείο, έδωσε ψευδή στοιχεία στην είσοδο, ενώ μόλις δεν του επετράπη η είσοδος, ανέβηκε τρέχοντας από τις σκάλες.

Μόλις έφτασε στον δεύτερο όροφο, όρμησε στο γραφείο του Δημάρχου, σπρώχνοντας μια εκ των συνεργατών του. Πήρε κατόπιν στα χέρια του μια ομπρέλα και άρχισε να βρίζει και να απειλεί τον δήμαρχο, που είχε παγώσει από την έκπληξη.

«Θες να σε θάψουν;»: Απίστευτο επεισόδιο στο δημαρχείο

«Πες μου που θες να σε θάψουν, στο Αγρίνιο ή στη Μακρυνεία;», είπε μεταξύ άλλων ο άνδρας ενώ επανειλημμένα απείλησε πως θα πάρει καλάσνικοφ για να πυροβολήσει τον δήμαρχο.

Τελικά τόσο ο δήμαρχος, όσο και συνεργάτες του, ακινητοποίησαν τον άνδρα. Στην προσπάθεια αυτή μάλιστα, ο δράστης δάγκωσε έναν εκ των οδηγών του κ. Παπαναστασίου που βρίσκονταν εκεί.

Αμέσως κλήθηκε η Αστυνομία που προχώρησε σε προσαγωγή του ατόμου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άτομο που παλαιότερα είχε πάρει το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρινίου για να διαμαρτυρηθεί για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών, ενώ δεν έχει καταστεί σαφές για ποιο λόγο προκάλεσε το σημερινό επεισόδιο.