«Θα γίνει της π@@@»: Ο δήμαρχος Λαμίας δεν μάσησε τα λόγια για πιθανό υδροηλεκτρικό έργο στον Γοργοπόταμο

Ένταξη επικράτησε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στη Λαμία, όταν ο δήμαρχος Πανουργιάς Παπαϊωάννου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους κάνουν σκέψεις για κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου στον Γοργοπόταμο.

Το Δ.Σ. αποφάσισε, ομόφωνα, κατά του έργου και ανέθεσε στη νομική υπηρεσία του Δήμου να εξαντλήσει κάθε διοικητικό και ένδικο μέσο ώστε να μην προχωρήσει το έργο, όπως μεταφέρει το lamiareport.gr.

Ο ίδιος ο κ. Παπαϊωάννου δεν μάσησε τα λόγια τους, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς όλες τις πλευρές.

«Να το ξεχάσει, γιατί θα γίνει της π@@@ς» σημείωσε, σε έντονο ύφος, για τον επιχειρηματία.

«Ξέρουμε τον επιχειρηματία ποιος είναι; Πείτε το να το ξεχάσει» συνέχισε και συμπλήρωσε πως, επειδή γνωρίζει ότι συνομιλεί με κάποιον στην αίθουσα, καλό θα ήταν να ενημερωθεί ότι δεν θα προχωρήσει το σχέδιο.