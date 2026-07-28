Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 17χρονος στη Λαμία, ο οποίος κατέρρευσε ενώ βρισκόταν σε πλατεία οικισμού μαζί με τους φίλους του.

Τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/07), οι έφηβοι βρίσκονταν στο σημείο, όταν ο ανήλικος κατέρρευσε, όπως μεταφέρει το lamiareport.gr.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, οι φίλοι του κάλεσαν τους γονείς του, αλλά εκείνοι απουσίαζαν.

Εντόπισαν, ωστόσο, συγγενικά του πρόσωπα, ενώ παράλληλα του έκαναν ΚΑΡΠΑ και ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, αλλά εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη να επανέλθει στη ζωή.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας βρέθηκαν στο σημείο όπου έλαβε χώρα το συμβάν για να κάνουν επιτόπια έρευνα, σε μία προσπάθεια να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου του.

Παραγγέλθηκε, παράλληλα, η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να φωτιστούν τα αίτια της τραγικής κατάληξης του 17χρονου στη Λαμία.