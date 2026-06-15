«Θα γίνετε σαπούνια»: Φασιστικά συνθήματα σε σχολεία στον Βόλο ερευνούν οι Αρχές

Με φασιστικά και απειλητικά μηνύματα γέμισαν τα σχολεία του Βόλου για ακόμα μια φορά. Τα φαινόμενα είναι επαναλαμβανόμενα από τον Μάρτιο, ενώ η τελευταία δράση περιλαμβάνει φασιστικά μηνύματα όπως: «Θα γίνετε σαπούνια», «θα σας σφάξουμε αριστερά σκουπίδια», ερχόμαστε προδότες», σβάστικες και μηνύματα υπέρ της Χρυσής Αυγής.

Το φαινόμενο βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω των επαναλαμβανόμενα περιστατικών που έχουν σημειωθεί σε διάφορα σχολεία της πόλης τους τελευταίους μήνες. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων σύμφωνα με το gegonota.news.

Όπως καταγγέλλει το Αντιφαστικό Δίκτυο Παιδείας Μαγνησίας, μέλη τους ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με μια ομάδα 20 περίπου νέων παιδιών Γυμνασίου και Λυκείου στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής.

«Όλα αγόρια με μαύρα ρούχα και τεράστιες ελληνικές σημαίες αυτοπροσδιορίστηκαν όταν ρωτήθηκαν ως «πατριώτες» και «εθνικιστές». Λίγα λεπτά μετά έκαναν πορεία στη γειτονιά φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής.

Στις 13/6/2026 κάποιοι έγραψαν φασιστικά συνθήματα στο κτήριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόλου, καθώς και σε γκράφιτι στη μνήμη του Βασίλη Μάγγου στα εργατικά της Νέας Ιωνίας. Στις 15/6 συνθήματα με υπογραφή Χρυσή Αυγή βρώμισαν τους τοίχους του Μουσικού Σχολείου Βόλου».

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Ομάδα φασιστών στους δρόμους της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο. Φασιστικά συνθήματα σε τοίχους σχολείων

Το απόγευμα της Δευτέρας στις 8/6/2026 μέλη του Αντιφασιστικού Δικτύου Παιδείας Μαγνησίας ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με μια ομάδα 20 περίπου νέων παιδιών Γυμνασίου και Λυκείου στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Όλα αγόρια με μαύρα ρούχα και τεράστιες ελληνικές σημαίες αυτοπροσδιορίστηκαν όταν ρωτήθηκαν ως «πατριώτες» και «εθνικιστές». Λίγα λεπτά μετά έκαναν πορεία στη γειτονιά φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής.

Στις 13/6/2026 κάποιοι έγραψαν φασιστικά συνθήματα στο κτήριο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόλου, καθώς και σε γκράφιτι στη μνήμη του Βασίλη Μάγγου στα εργατικά της Νέας Ιωνίας. Στις 15/6 συνθήματα με υπογραφή Χρυσή Αυγή βρώμισαν τους τοίχους του Μουσικού Σχολείου Βόλου.

Δεδομένου ότι τέτοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν ταυτόχρονα και σε άλλες πόλεις, όπως στην Αλεξανδρούπολη, ενώ στον Βόλο μαθητές φώναξαν συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, αναδεικνύεται μια στοχευμένη προσπάθεια διείσδυσης φασιστικών αντιλήψεων στον ευαίσθητο χώρο της μαθητικής νεολαίας, με σκοπό τη στρατολόγηση νέων μελών, γεγονός που απαιτεί την άμεση παιδαγωγική μας παρέμβαση.

Ως λειτουργοί της εκπαίδευσης, οφείλουμε να αναλογιστούμε τι ωθεί νέα παιδιά στην κρίσιμη αυτή ηλιακή φάση που οικοδομούν την ταυτότητά τους να εμπνέονται από τη φασιστική-ναζιστική ιδεολογία; Και κυρίως ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση αυτής της νέας φασιστικής απειλής; Ποιες παιδαγωγικές, κοινωνικές και συλλογικές δράσεις μπορούν να προλάβουν ή να ανατρέψουν τη μύηση των νέων αυτών παιδιών στον φασισμό, προκειμένου να δομηθεί μια κοινωνία βασισμένη στην αποδοχή, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη, την ελευθερία και τη δημοκρατία;

Οι φασιστικές οργανώσεις που δρουν στα σχολεία μας, καλλιεργούν τη μισαλλοδοξία απέναντι σε καθετί «διαφορετικό» και στοχοποιούν κοινωνικές ομάδες. Η παλαιότερη αλλά και η πρόσφατη ιστορία, μας διδάσκει ότι η ρητορική μίσους μεταφράζεται γρήγορα σε εκπαίδευση στα όπλα, συγκρότηση ταγμάτων εφόδου και βίαιες επιθέσεις ή ακόμη και δολοφονίες, με τελικό στόχο την κατάλυση των δημοκρατικών ελευθεριών.

Αυτό κατέδειξε η πορεία της Χρυσής Αυγής, της οποίας η ηγεσία καταδικάστηκε τελεσίδικα και φυλακίστηκε ως εγκληματική οργάνωση για σωρεία εγκλημάτων και τις δολοφονίες των Παύλου Φύσσα και Σαχζάτ Λουκμάν, μεταξύ άλλων. Το ίδιο επιβεβαιώνει και η εν εξελίξει δίκη της φασιστικής ομάδας Defend Salonica στη Θεσσαλονίκη, όπου ανήλικοι δικάζονται για οπλοκατοχή και βίαιες επιθέσεις.

Το σχολείο δεν είναι απλώς ένας χώρος μετάδοσης στείρων γνώσεων, αλλά το κατεξοχήν πεδίο διαμόρφωσης ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών. Έχουμε χρέος να ανακόψουμε τη μύηση των μαθητών μας στον εκφασισμό, προτάσσοντας ένα σχολικό περιβάλλον που βασίζεται στην αποδοχή, τη συμπερίληψη, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία.

Καλούμε όλες και όλους, μαθητές/ριες, δασκάλους/ες, πολίτες κάθε ιδιότητας να παλέψουμε, για ακόμη μια φορά στην ανθρώπινη ιστορία, τον φασισμό και τις πρακτικές που τον καλλιεργούν, τόσο στα σχολεία όσο και στον κοινωνικό ιστό.

Καλούμε ιδιαίτερα τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, την ΕΛΜΕ Μαγνησίας, τους Συλλόγους Διδασκόντων/ουσών κάθε σχολείου, τους Συλλόγους Γονέων/Κηδεμόνων και κάθε εκπαιδευτικό και γονέα ξεχωριστά να αναλάβουν άμεσα δράση».