«Θα ισοπεδωθεί όποιος σπιλώσει τα παιδιά μου»: Νέα ανάρτηση Πλακιά ενόψει της δίκης των Τεμπών

Με έντονο και οργισμένο ύφος, ο Νίκος Πλακιάς τοποθετήθηκε δημόσια λίγες ώρες πριν από την έναρξη της δίκης για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας ή σπίλωσης της μνήμης των παιδιών του, προειδοποιώντας ότι θα αντιδράσει δυναμικά σε όσους διακινούν ψευδείς ισχυρισμούς.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε θεωρίες συνωμοσίας που έχουν αναπτυχθεί, απορρίπτοντάς τες κατηγορηματικά, ενώ απάντησε και σε επιθέσεις που δέχθηκε από ανώνυμους χρήστες στα social media, καταδικάζοντας τη ρητορική μίσους και την ανωνυμία.

Ο ίδιος τόνισε ότι η υπεράσπιση της μνήμης των θυμάτων αποτελεί προσωπική και αδιαπραγμάτευτη υπόθεση για κάθε οικογένεια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επικρατήσουν η αλήθεια και η δικαιοσύνη ενόψει της δικαστικής διαδικασίας.

H ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

Αναλυτικά ο Νίκος Πλακιάς αναφέρει στην ανάρτησή του: «Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!!

Ένα δειλό ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ.

Αυτό είναι να είσαι ραγιάς !!!

Να ντρέπεσαι να βγαίνεις και να τα λες με ονοματεπώνυμο.

Με μάσκα βγαίνανε οι δωσίλογοι παλιά και οι ρουφιάνοι τώρα .

Για το συγκεκριμένο θέμα που σχολιάζεις διάβασε πάλι την ανάρτηση της Ντόλκα πήγαινε εκεί που λέει για τα baby oil και ότι όσοι πιστεύουν σε αυτά ότι είναι ΓΕΛΟΙΟΙ .

Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία κα στα παραμύθια είμαστε γελοίοι .

Όπου baby oil είναι τα έλαια σιλικόνης .

Η συγκεκριμένη δεν έχασε το παιδί της ούτε από τα baby oil ούτε από τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ) που αναφέρει .

Και ούτε αναφέρθηκε νομικά ποτέ στον μηχανισμό θανάτου της κόρης της ,

μιας και δεν υπάρχει καμμία μήνυση σχετικά με αυτόν.

Αντιθετα ασχολήθηκε συνέχεια με την φωτιά και με τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ).

Απο την φωτιά χάθηκαν άλλα παιδιά και είμαστε εδώ εμείς οι γονείς αυτών να τα υπερασπιστούμε και να τα κλάψουμε και να ψάξουμε την αλήθεια και το γιατί !!!

Είμαι εδώ όρθιος !!!

Σακατεμένος αλλά όρθιος !!!!

Και όποιος πλέον ξεκινώντας η δίκη βρεθεί μπροστά μου και προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου με ψέμματα και παραμύθια,όποιος και να είναι, θα ισοπεδωθεί .

Ο καθένας θα υπερασπιστεί τον συγγενή του όπως αυτός θέλει και επιθυμεί.

Εάν ακούσω ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ!!! δηλαδή τα παιδιά μου !!! και όχι το παιδί μου !!! Τελείωσε εκείνη την στιγμή .

Χαιρετίσματα και τα λέμε όταν πάψεις να είσαι ραγιάς και ρουφιάνος .

Και που είσαι ;

Εμείς εδώ στα μέρη μου ακόμα τους ρουφιάνους τους πετροβολούν».

Για το… — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 21, 2026