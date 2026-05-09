Αντίστροφη μέτρηση για τους Metallica: Χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ - Ξεκίνησαν τα πρώτα συγκροτήματα

Σκηνικό μεγάλης μουσικής γιορτής έχει στηθεί από νωρίς στο Μαρούσι, καθώς οι Metallica ετοιμάζονται να ανέβουν απόψε στη σκηνή του Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), σε μια συναυλία που ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών στη χώρα.

Χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ για τους Metallica | Eurokinissi

Χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ για τους Metallica | Eurokinissi

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, χιλιάδες θαυμαστές έχουν κατακλύσει την περιοχή, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που θυμίζει διεθνές φεστιβάλ.

Ουρές, σημαίες, μπλούζες με το εμβληματικό λογότυπο της μπάντας και τραγούδια που ακούγονται από παντού συνθέτουν το σκηνικό ενός πραγματικού «πανζουρλισμού» πριν καν ανοίξουν οι πύλες.

Χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ για τους Metallica | Εurokinissi

Με το άνοιγμα του σταδίου το απόγευμα, οι πρώτοι θεατές έτρεξαν να πάρουν τις θέσεις τους, ενώ η εικόνα στο ΟΑΚΑ αποτυπώνει το μέγεθος της προσμονής για την επιστροφή των Metallica στην Ελλάδα, 16 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 80.000 θεατές θα γεμίσουν το στάδιο, σε μια βραδιά που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας «M72 World Tour».

Χιλιάδες κόσμου στο ΟΑΚΑ για τους Metallica | Eurokinissi

Τη συναυλία ανοίγουν οι Knocked Loose και οι Gojira, πριν οι Metallica εμφανιστούν στη σκηνή λίγο μετά τις 20:30, σε ένα show με 360° διάταξη που υπόσχεται μοναδική οπτική εμπειρία για όλους τους παρευρισκόμενους. Με ένα setlist γεμάτο διαχρονικές επιτυχίες όπως τα «Master of Puppets», «One» και «Nothing Else Matters», η βραδιά προμηνύεται ήδη ιστορική για το ελληνικό κοινό της rock και metal σκηνής.

Πώς θα φύγετε μετά τη συναυλία

Μετά το τέλος της συναυλίας, αναμένεται συνωστισμός στους σταθμούς. Οι επιλογές είναι:

Να αποχωρήσετε λίγο πριν το τέλος (αν και δύσκολο για πολλούς)

Να περιμένετε μέχρι να αποσυμφορηθεί ο χώρος

Τα ΜΜΜ συνήθως ενισχύονται σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο απαιτείται υπομονή. Όσοι έχουν έρθει με αυτοκίνητο θα πρέπει να υπολογίζουν καθυστερήσεις, ενώ μια πιο πρακτική λύση είναι η στάθμευση σε πιο απομακρυσμένα σημεία.

Χρήσιμα tips

Φτάστε νωρίς για να απολαύσετε και τα support συγκροτήματα

Προετοιμαστείτε για πολύωρη ορθοστασία, ειδικά όσοι βρίσκονται στην αρένα

Όσοι είναι στο Snake Pit καλό είναι να μην έχουν μαζί τους αντικείμενα αξίας

Το πρόγραμμα της βραδιάς

Άνοιγμα πυλών: 16:00

Knocked Loose: 18:00

Gojira: 19:00

Metallica: περίπου 20:30 – 20:45

Η συναυλία αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 22:45, ώρα κατά την οποία θα ξεκινήσει και η μαζική αποχώρηση του κοινού.

Τι απαγορεύεται να έχει μαζί του το κοινό στη συναυλία

Όπως ειπώθηκε, η High Priority Promotions γνωστοποίησε περισσότερες και χρήσιμες πληροφορίες για την είσοδο του κοινού στη συναυλία των Metallica, το ερχόμενο Σάββατο.

Ενδεικτικά, αναφέρει:

«Σύμφωνα με την πολιτική των εκδηλώσεων μας, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm). Σας παρακαλούμε να τηρήσετε αυτή την οδηγία, καθώς τσάντες μεγαλύτερες από αυτό το μέγεθος δεν επιτρέπονται και ενδέχεται να μην είναι δυνατή η είσοδος στον χώρο.

Απαγορεύονται επίσης:

Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ, ναρκωτικά»

Παρά το γεγονός ότι τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί σε διάφορες κατηγορίες τιμών, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην εμπειρία που θα ζήσουν οι χιλιάδες τυχεροί που θα βρεθούν στο στάδιο για μια βραδιά που αναμένεται να μείνει αξέχαστη.