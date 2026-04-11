Θανάσιμο τροχαίο στην Ξάνθη: Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από ΙΧ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε περιοχή της Ξάνθης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 88χρονος μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η παράσυρση έγινε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης σε δημοτική οδό οικισμού της Ξάνθης. Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, που οδηγούσε 45χρονος, παρέσυρε και τραυμάτισε 88χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης, όπου και κατέληξε χθες, Μεγάλη Παρασκευή.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.