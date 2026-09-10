Θανάσης Μαρτίνος: Θύμα απάτης με deepfake – Παραποιημένο βίντεο τον εμφανίζει να προωθεί επενδύσεις

Θύμα διαδικτυακής απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης καταγγέλλει ότι έπεσε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, καθώς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί παραποιημένο βίντεο με εικόνα και φωνή του, με στόχο να πειστούν ανυποψίαστοι πολίτες να επενδύσουν χρήματα σε ψηφιακή πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του ίδιου, πρόκειται για βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνολογία AI και χρησιμοποιεί οπτικό υλικό από παλαιότερη συνέντευξή του. Στο παραποιημένο απόσπασμα έχει προστεθεί αλλοιωμένη φωνή, η οποία εμφανίζεται να προτρέπει τους χρήστες να προχωρήσουν σε χρηματική επένδυση μέσω συνδέσμου που φέρεται να συνοδεύει το επίμαχο βίντεο.

Ο κ. Μαρτίνος ξεκαθαρίζει ότι το περιεχόμενο είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό και προειδοποιεί το κοινό να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια μέσω του συγκεκριμένου υλικού.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν και να διωχθούν οι υπεύθυνοι για τη διαδικτυακή απάτη.

Στη δήλωσή του αναφέρει:

«Σήμερα 10/9/2026 ενημερώθηκα ότι αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) με οπτικό υλικό από παλαιότερη συνέντευξή μου, στο οποίο ακούγεται μία αλλοιωμένη/επεξεργασμένη φωνή που προτρέπει όσους το δουν να προχωρήσουν σε χρηματική επένδυση σε πλατφόρμα, σύνδεσμος της οποίας φέρεται να βρίσκεται κάτωθι του επίμαχου βίντεο.

Το βίντεο αυτό αποτελεί προϊόν απάτης και το περιεχόμενό του είναι απολύτως ψευδές και παραπλανητικό, συνεπώς απαγορεύεται η με οιοδήποτε τρόπο χρήση/αναδημοσίευσή του.

Έχω προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εντοπιστούν και διωχθούν οι υπεύθυνοι.

Αθανάσιος Μαρτίνος».