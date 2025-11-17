Μενού

Θανατηφοφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Ανασύρθηκε άντρας νεκρός από τα συντρίμια, δύο ακόμη στο νοσοκομείο

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ.

Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο
Μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ ανταποκρίνεται σε...τροχαίο με ασθενοφόρο | Eurokinissi
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 06:00 το πρωί της Δευτέρας (17/11) στον δρόμο Πεζά - Αρκαλοχώρι και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του χωριού Αστρίτσι, στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων στο Ηράκλειο της Κρήτης

Σύμφωνα με το CretaLive, από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων ανασύρθηκε νεκρός ένας άνδρας, ενώ άλλοι δύο από τους επιβαίνοντες παρελήφθησαν τραυματισμένοι από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ με τέσσερις πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση διερευνώνται.

