Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο στα Χανιά: Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε το ΕΚΑΒ

Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/7) στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο και να σημάνει άμεσα συναγερμός στις Αρχές, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός του οφείλεται στη σφοδρή σύγκρουση ή σε άλλα αίτια που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του.
Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του ΙΧ. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος».
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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