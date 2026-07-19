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Θανατηφόρο τροχαίο με ασθενοφόρο στα Χανιά: Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε το ΕΚΑΒ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/7) στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

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Το ασθενοφόρο που ενεπλάκη στο τροχαίο
Το ασθενοφόρο που ενεπλάκη στο τροχαίο | zarpanews.gr
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Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (19/7) στη λεωφόρο Μουρνιών, στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκτελούσε διακομιδή ασθενούς συγκρούστηκε με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να ανατραπεί το ασθενοφόρο και να σημάνει άμεσα συναγερμός στις Αρχές, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με τρία οχήματα, προκειμένου να συνδράμει στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον ασθενή που μετέφερε το ασθενοφόρο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν ο θάνατός του οφείλεται στη σφοδρή σύγκρουση ή σε άλλα αίτια που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας του.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου, όπως και η οδηγός του ΙΧ. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος».

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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