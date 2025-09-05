Θανατηφόρο τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Νεκρός μετά από μετωπική σύγκρουση

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (05.09.2025), στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου, κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δύο οχήματα που κινούνταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη συγκρούστηκαν στις 07:50 το πρωί, με αποτέλεσμα το ένα από τα δύο να ανατραπεί και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε διερχόμενο όχημα που είχε κατεύθυνση προς Καβάλα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των επιβατών, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, που επιλήφθηκαν άμεσα του περιστατικού.

Το τροχαίο προκάλεσε σοβαρές κυκλοφοριακές δυσκολίες και στις δύο κατευθύνσεις της Εγνατίας Οδού, με μεγαλύτερη επιβάρυνση στο ρεύμα προς Καβάλα, όπου σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, rthess.gr