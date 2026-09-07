Θανατηφόρο τροχαίο στον Πύργο: Οδηγός παρέσυρε ποδηλάτη σε Εθνική Οδό - Ένας νεκρός και 5 τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα στον Πύργο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη πέντε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου, ενώ το θύμα ήταν ένας ποδηλάτης, ο οποίος αρχικά υπέστη σοβαρό τραυματισμό και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του.



Όλα έγιναν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όταν όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που κινούνταν από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.



Στο περιστατικό ενεπλάκη και ο ποδηλάτης, με τις Αρχές να ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες παρασύρθηκε ή βρέθηκε στο σημείο της σύγκρουσης.



Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για ιατρική περίθαλψη. Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης.