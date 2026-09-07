Καμπανάκι του ΕΟΦ για μέλι που αυξάνει την σεξουαλική επιθυμία: Εντοπίστηκαν παράνομες ουσίες

Καμπανάκι εκδίδει ο ΕΟΦ για μέλι που προωθείται ως φυτικό και περιλαμβάνει μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες.
Το συγκεκριμένο προϊόν κυκλοφορεί ως φυτικό μίγμα μελιού, και προωθείται στο διαδίκτυο για την ενίσχυση της σεξουαλικής απόδοσης.
Πρόκειται για το φυτικό μέλι με την επωνυμία TONGKAT ALI HONEY HERBAL MIXED PASTE, στο οποίο, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο ΕΟΦ από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, εντοπίστηκαν οι φαρμακευτικές ουσίες σιλδεναφίλη (sildenafil) και ταδαλαφίλη (tadalafil), χωρίς αυτές να αναγράφονται στο πίσω μέρος της συσκευασίας.
Όπως ξεκαθαρίζει ο ΕΟΦ, η σιλδεναφίλη και η ταδαλαφίλη δεν είναι φυτικές ουσίες, αλλά δραστικές ουσίες εγκεκριμένων φαρμάκων, που συνταγογραφούνται για να αντιμετωπιστεί η στυτική δυσλειτουργία.
Το συγκεκριμένο προϊόν πωλείται σε online καταστήματα ως πάστα με βάση το μέλι και διάφορα φυτικά εκχυλίσματα, η οποία διαφημίζεται κυρίως για ενίσχυση της libido, της ενέργειας και της σεξουαλικής απόδοσης.
Οι γερμανικές αρχές, που εντόπισαν το πρόβλημ, ξεκαθαρίζουν πως δεν είναι απλώς ο τρόπος που διαφημίζεται το προϊόν, αλλά το ότι περιέχει δύο φαρμακευτικές δραστικές ουσίες.
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