Θάνατος 11χρονου στις Σέρρες: Παραπέμπονται για κακούργημα 8 άτομα για την έκρηξη στο σχολείο

Για κακούργημα παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι 8 από τους 11 κατηγορούμενους για τον θάνατο του 11χρονου μαθητή και τον τραυματισμό δύο ακόμη, στο προαύλιο του 9ου Δημοτικού Σχολείου στις Σέρρες, έπειτα από έκρηξη στον λέβητα, στις 5 Δεκεμβρίου του 2022.

Η έφεση που είχαν ασκήσει οι οχτώ κατά της απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σερρών, για την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από πλημμέλημα σε κακούργημα, με κατηγορία παράβασης κανόνων οικοδομικής δραστηριότητας, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο και βαριές σωματικές βλάβες απορρίφθηκε.

Αναμένεται έτσι να δικαστούν για κακούργημα. Η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είχε αποφασισθεί στις 30 Ιουνίου από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Σερρών και αφορούσε τους 8 από τους 11 κατηγορουμένους, μεταφέρει η ΕΡΤ.

Σέρρες: Ποιοι δικάζονται για τον θάνατο του παιδιού

Συνολικά οι 8 που θα δικαστούν σε βαθμό κακουργήματος είναι:

ο μηχανικός και επικεφαλής του εργοταξίου

και του εργοταξίου ο υπεύθυνος του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών

του συνεργείου ηλεκτρολογικών εργασιών οι έξι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου είχε ζητήσει από την αρχή της δίκης ο δικηγόρος της οικογένειας του 11χρονου, Δημήτρης Γκολέμης, ο οποίος συντάχθηκε με την απόφαση του Τριμελούς εφετείου Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης υποστηρίζοντας ότι ορθά εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα κάποιων εκ των κατηγορουμένων να αρθούν οι περιοριστικοί όροι με βάση τους οποίους είχε απαγορευτεί η άσκηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων και η έξοδος τους από τη χώρα.