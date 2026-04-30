Θάνατος 13χρονου στην Ηλεία: «Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι» - Συγκινεί η μητέρα του άτυχου παιδιού

Βαρύ κλίμα επικρατεί στα Μακρίσια Ηλείας, μετά τον θάνατο του 13χρονου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι. Η γιαγιά του παιδιού δήλωσε στο MEGA πως η όλη η οικογένεια είναι «διαλυμένη» και πως το παιδί «έτρεχε με το πατίνι».

Από την πλευρά της η μητέρα, δήλωσε στο ίδιο μέσο πως δεν συμφωνούσε με την αγορά πατινιού, αλλά ότι το ήθελε πολύ ο γιος της.

«Το έκανε δώρο η οικογένεια. Το έπαιρνε συνέχεια το πατίνι. Το έπαιρνε συνέχεια και ξέφευγε και με την ταχύτητα, όπως κανένα παιδάκι δεν προσέχει. Όλα τα παιδάκια τρέχουν», είπε η γιαγιά του παιδιού και πρόσθεσε:

«Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι να λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε».

Η ίδια περιέγραψε πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα: «Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο. Στενός ο δρόμος. Το άλλο εν κινήσει, αργό πήγαινε, δεν πήγαινε γρήγορα ο άνθρωπος γιατί ήταν μέσα σε γειτονιά. Προσπέρασε το ένα πατίνι, έκανε τον ελιγμό και ο Κωνσταντίνος έτυχε την ώρα που ήταν παράλληλα με το σταθμευμένο και δεν είχε χώρο».

«Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της οικογένειας και του ανθρώπου που έγινε το ατύχημα. Μας συμπαραστέκονται με τον δικό τους τρόπο. Έχουν και αυτοί ένα δράμα να αντιμετωπίσουν. Τον Κωνσταντίνο μόνο που δεν τον έχω γεννήσει. Τον έχω μεγαλώσει από την πρώτη ώρα που γεννήθηκε. Ο πατέρας του έχει την απόλυτη επιμέλεια. Τον απόλυτο πόνο. Δεν μας φταίει ο άνθρωπος. Δεν ήθελε να γίνει τίποτα εννοείται. Κανένας δεν θέλει να γίνει τίποτα», είπε τέλος η γιαγιά.

Μητέρα 13χρονου: «Τον ζήλεψε ο Θεός»

«Ήταν άγγελος. Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος. Δεν έχω κάνει ποτέ δώρο στον γιο μου εγώ πατίνι. Ούτε καν. Ήμουν κατά. Γιατί είμαστε χωρισμένοι. Ήθελε το παιδάκι μου να μείνει κοντά στον μπαμπά του από δική του απόφαση, όπως ξέρετε, όπως λέει ο νόμος», είπε με τη σειρά της η μητέρα του 13χρονου στην εκπομπή Live News.

«Είχα πολύ καλές σχέσεις και το έπαιρνα. Το είχα πολύ κοντά το παιδί μου. Μιλάγαμε σχεδόν καθημερινά. Είχα πολύ καλή σχέση με το παιδάκι μου», είπε η μητέρα του Κωνσταντίνου. «Ο μικρούλης μου, πάντα ήθελε πατίνι», πρόσθεσε.

«Το παιδί δεν αντιδρούσε»

Ο θείος του Κωνσταντίνου αποκάλυψε τις πρώτες στιγμές μετά το δυστύχημα: «Την ώρα που έφτασα εγώ, στα τρία λεπτά δηλαδή, δεν είχε καθόλου αισθήσεις σχεδόν το παιδί. Φώναζε, φώναζε (ο πατέρας), το παιδί δεν αντιδρούσε καθόλου. Ήρθανε τα ασθενοφόρα. Του βάλανε το μηχάνημα εκεί πέρα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από μία, μιάμιση ώρα μας είπαν ότι τελικά ήταν νεκρό από την ώρα που πήγε. Ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, γιατί είχε περάσει πρώτα και άλλο πατίνι μπροστά από τον πιτσιρικά τον δικό μας, ψιλοσάστισε γιατί εντάξει χωριό είναι, όταν τρέχουν με τα πατίνια, ξέρεις τώρα».

«Στο δρόμο του πήγαινε το άλλο αυτοκίνητο. Δεν έχει καμία ευθύνη. Και μάλιστα πολύ αργά. Δεν μπορείς να τρέξεις εκεί. Είναι στενός δρόμος του χωριού. Μπαίνοντας στο χωριό είναι κατηφόρα. Είχε αναπτύξει ήδη ταχύτητα. Ήταν ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο δεξιά και αυτός έκανε αριστερά χωρίς να δει ότι ερχόταν αμάξι», ανέφερε από την πλευρά του οικογενειακός φίλος.



Ο ίδιος σημείωσε πως ο Κωνσταντίνος ήταν μοναχοπαίδι και ο πατέρας του «ήταν μάνα και πατέρας». «Για αυτόν δούλευε. Για αυτόν. Δεν του χάλαγε χατίρι. Για αυτόν. Ήταν κύριος και αυτός και το παιδάκι», συμπλήρωσε.