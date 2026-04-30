Θρήνος για τον 13χρονο στην Ηλεία: Πώς έγινε το δυστύχημα με το πατίνι και το αγροτικό

Η τοπική κοινωνία στο χωριό Μακρίσια του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στην Ηλεία είναι συγκλονισμένη από τον χαμό του 13χρονου που έχασε τη ζωή του σε σύγκρουση με αγροτικό αυτοκίνητο την ώρα που κινούνταν με πατίνι.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί κινούνταν με το πατίνι του όταν, στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στα δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση με το αγροτικό αυτοκίνητο ήταν σφοδρότατη και είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του.

Ο ανήλικος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Κρεστένων όπου οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

«Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο»

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της ΝΜ Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος:

«Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό.

Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο.

Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο», δήλωσε.

Την Πρωτομαγιά η κηδεία του 13χρονου

Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.

Η κηδεία του άτυχου 13χρονου θα γίνει αύριο, Πρωτομαγιά στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Μακρισίων.

Η σπαρακτική ανάρτηση της μητέρας του 13χρονου

Σε ανάρτηση που συγκινεί για το χαμό του ανήλικου, η μητέρα του αναφέρει: «Σε γέννησα για να μου φύγεις στα 13? Μονάκριβε Κωνσταντίνε μου... Καλό παράδεισο άγγελε μου... Δεν μπορώ ειλικρινά να το πιστέψω..29/04/2026.... Καλό μου παιδάκι...».