Θάνατος 43χρονης στο Ηράκλειο: Πώς σκηνοθέτησε το έγκλημα ο φερόμενος δράστης - Νέες λεπτομέρειες

Νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/4) η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στην Κρήτη, και το επικρατέστερο σενάριο για τον θάνατό της σύμφωνα με τις αρχές, είναι αυτό της γυναικοκτονίας.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πρώην σύντροφό της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του λίγες ώρες πριν δώσει εκ νέου κατάθεση στην αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 43χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στις Δαφνές το πρωί της Κυριακής και από τότε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Το αυτοκίνητό της βρέθηκε στο ίδιο σημείο όπου εντοπίστηκε και η σορός της, ενισχύοντας το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

Ηράκλειο: Πώς ο σύντροφος της 43χρονης σκηνοθέτησε το ατύχημα με τη μηχανή του

Το αυτοκίνητο αποτελεί επίσης «στοιχείο κλειδί» καθώς, ερωτηματικά έχουν προκύψει με το ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο της 43χρονης προς τη Μεσαρά, λίγο μετά την επιστροφή του 40χρονου με το Smart του στο σημείο «μηδέν», όπως επισημαίνει το Mega.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δράστης φέρεται να σκηνοθέτησε ατύχημα με τη μηχανή του για να δικαιολογήσει τα αίματα και τα χτυπήματα που είχε πάνω του μετά τη δολοφονία. Ενδεχομένως, όπως εκτιμάται, οι δύο εμπλεκόμενοι είχαν ήδη προηγουμένως συναντηθεί και είχε προκύψει ένταση.

Ακολούθως, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, να κάλεσε οδική βοήθεια και να παρέλαβε τη μηχανή του. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε δεύτερο όχημα που διέθετε και επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί πήρε το αυτοκίνητο της Ελευθερίας Γιακουμάκη και φέρεται να μετέφερε τη σορό της στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα, όπου και την εγκατέλειψε.

Στη συνέχεια, φέρεται να χρησιμοποίησε ταξί για να απομακρυνθεί εκ νέου από την περιοχή και να επιστρέψει σε άλλο σημείο, όπου πήρε το δικό του όχημα και κατευθύνθηκε προς την οικία του. Κατόπιν, κλήθηκε από την αστυνομία για κατάθεση και, λίγες ώρες αργότερα, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Θάνατος 43χρονης: Σενάριο γυναικοκτονίας «βλέπουν» οι αρχές

Η αστυνομία φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο της γυναικοκτονίας και με βάση το «σκηνοθετημένο ατύχημα» και με βάση τη συμπεριφορά του δράστη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των παιδιών του θύματος ο δράστης παρουσίαζε εμμονική συμπεριφορά (stalking) και παρακολουθούσε στενά την 43χρονη. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά στο παρελθόν.

Με τραύμα από όπλο εντοπίστηκε η 43χρονη στην Αγία Βαρβάρα

Υπενθυμίζεται ότι, η άτυχη γυναίκα, αφού εντοπίστηκε νεκρή, διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας η οποία δεν θεωρείται τυχαίο σημείο. Η Αγία Βαρβάρα, είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Μάλιστα εκεί έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο Πέμπτη (23/4) η κηδεία του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγία Βαρβάρα, δεν είχε μπει, τις προηγούμενες ημέρες στο κάδρο των ερευνών, και τα βλέμματα ήταν στραμμένα μέχρι τώρα στην «περιοχή των Αθανάτων» καθώς εκεί είχε βρεθεί την Κυριακή ο 39χρονος και είχε φύγει με ταξί, αφού είχε ατύχημα με τη μηχανή του.



