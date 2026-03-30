Θάνατος 82χρονου στη Θεσσαλονίκη: Ισχαιμικό επεισόδιο η αιτία - Τι ισχύει με τις υποψίες για τη σύζυγο

Σε ισχαιμικό επεισόδιο αποδίδεται ο θάνατος του 82χρονου ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Κουφαλίων. Όπως προέκυψε από την ιατροδικαστική εξέταση, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατο του ηλικιωμένου.

Υπενθυμίζεται ότι αναβλήθηκε για αύριο η δίκη, στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, της 77χρονης συζύγου του ηλικιωμένου η οποία κατηγορείται για παραβίαση περιοριστικών όρων που της είχαν επιβληθεί για να μην πλησιάζει τον 82χρονο μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Θεσσαλονίκη: Οι υποψίες για τη σύζυγο

Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (29/3) η 78χρονη, που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της.

Η ηλικιωμένη συνελήφθη καθώς φέρεται να μην παρείχε την απαραίτητη βοήθεια στον σύζυγό της όταν εκείνος έπεσε στο έδαφος, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι το θύμα παρέμεινε αβοήθητο για πολλές ώρες.

Το ζευγάρι είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ στην 78χρονη είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι που της απαγόρευαν να πλησιάζει τον σύζυγό της, τους οποίους όμως φαίνεται ότι παραβίαζε.

Αν και η ίδια ισχυρίζεται πως ο θάνατος προήλθε από πτώση, ο ιατροδικαστής δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση κατά την πρώτη εξέταση.