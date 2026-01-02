Τέσσερα χρόνια μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της 8χρονης Όλγας στο Κερατσίνι το reader.gr φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές της υπόθεσης που εγείρουν ερωτήματα για την απονομή της δικαιοσύνης όταν τα θύματα προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.



Ήταν απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου του 2021 όταν ένα 8χρονο κοριτσάκι, η μικρή Όλγα, βρήκε μαρτυρικό θάνατο όταν έκλεισε η ηλεκτροκίνητη συρόμενη πόρτα εργοστασίου στο Κερατσίνι εγκλωβίζοντας την.

Οι εικόνες από κάποιες (όχι από όλες) τις κάμερες του εργοστασίου απέδειξαν πως το μικρό κορίτσι δεν βρήκε βασανιστικό θάνατο μόνο από τα βαριά της τραύματα αλλά και από την εγκληματική καθοδηγούμενη αδιαφορία εργαζομένων του εργοστασίου που έφτασε ακόμα και στην συγκάλυψη.

Κερατσίνι - Το χρονικό

Στις 17.31 η βαριά πόρτα κλείνει με το σώμα του παιδιού να σφηνώνει ανάμεσα στο τοιχίο και στην πόρτα.

19 λεπτά μετά υπάλληλος περνάει κ δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, ωστόσο δυο λεπτά μετά ξαναπερνάει βλέπει, καταλαβαίνει αλλά δεν πλησιάζει το παιδί και διακρίνεται να τηλεφωνεί κάπου για να ενημερώσει .

Στις 17.57.13 η πόρτα ανοίγει και το σώμα της 8χρονης Όλγας σωριάζεται στο έδαφος χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελέσει κίνητρο ενδιαφέροντος για τους εργαζόμενους που αποχωρούν συντεταγμένα .

Στις 18.11 ένας εργαζόμενος του εργοστασίου που ενδεχομένως ήθελε να δει αν το παιδί ζει το σκουντάει με το πόδι του.

Στις 18.34 … μία ώρα και 3 λεπτά μετά τον εγκλωβισμό του παιδιού, η ηλεκτροκίνητη συρόμενη πόρτα ξανακλείνει και αφού δεν βρέθηκε κανένας άνθρωπος να έχει βάρδια εκείνη την ημέρα στο εργοστάσιο, η πόρτα κατέληξε ξανά πάνω στη σορό του παιδιού.

πάνω στη σορό του παιδιού.

Έπρεπε να περάσουν 2,5 ώρες για να ανοίξει ξανά η βαριά μεταλλική πόρτα και να απεγκλωβιστεί πλέον το άψυχο κορμί της.

Όχι γιατί προέκυψε κάποια μηχανική βλάβη στην πόρτα και δεν άνοιγε αλλά γιατί κάποιος έδωσε εντολή να φύγουν όλοι από αυτό ή να κρυφτούν στο εσωτερικό του .

Το ασθενοφόρο έφτασε 40 λεπτά μετά τον εγκλωβισμό αλλά, επειδή δεν είχε ακριβή στοιχεία διεύθυνσης, έψαχνε το συμβάν κάνοντας βόλτες περιμετρικά του εργοστασίου.

Το πλήρωμα ενός περιπολικού - που περνούσε τυχαία από το σημείο – τους οδήγησε στην πόρτα που κανείς όμως δεν μπορούσε να ανοίξει καθώς όλοι είχαν εξαφανιστεί.



Κλήθηκε κ έφτασε στο σημείο ομάδα πυροσβεστών .

Αδύνατον να μπορέσουν να κόψουν την συρόμενη βαριά πόρτα …Μέχρι που έτυχε κάποιος πυροσβέστης να έχει το κινητό ανθρώπου του εργοστασίου κ έτσι να μάθει τον κωδικό της πόρτας και να καταφέρει το κλιμάκιο της πυροσβεστικής να την ανοίξει…2, 5 ώρες μετά.

Κερατσίνι - Ποινές χάδια στους υπεύθυνους

Πριν λίγες μέρες καταδικάστηκαν στο Τριμελές πλημμελειοδικείο Πειραιά ο πρόεδρος της εταιρείας, τρεις υπάλληλοι του εργοστασίου, και η γιαγιά του παιδιού.

Συγκεκριμένα ο φύλακας του εργοστασίου καταδικάστηκε σε 28 μήνες φυλάκιση για ανθρωποκτονία από αμέλεια καθώς:

«πάτησε το μπουτόν για να κλείσει η ηλεκτροκίνητη συρόμενη πόρτα, χωρίς να βεβαιωθεί ότι θα έκλεινε με ασφάλεια και ότι δεν υφίστατο κίνδυνος για τρίτα πρόσωπα κατά τη διαδικασία κλεισίματος» και αφετέρου «δεν παρέμεινε στο σημείο για να επιβλέψει την κίνηση της πόρτας μέχρι να κλείσει, αλλά αποχώρησε -αμέσως μετά το πάτημα του μπουτόν- προς τον χώρο της αποθήκης του εργοστασίου».



Άλλοι δυο υπάλληλοι καταδικάστηκαν για υπόθαλψη και επιπλέον ο ένας εξ αυτών και για ψευδή κατάθεση σε 24 και 26 μήνες αντίστοιχα.

Η υπόθαλψη σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης έγκειται στο γεγονός πως «γνώριζε ότι υπαίτιος για τον θανάσιμο τραυματισμό της ανήλικης ήταν ο συγκατηγορούμενος του φύλακας, εντούτοις του έδωσε εντολή να αποχωρήσει από τον χώρο του εργοστασίου προτού αφιχθεί η Αστυνομία, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να δυσχεράνει το έργο των Αρχών »

Τέλος ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καταδικάστηκε σε 20μήνες φυλάκιση για ηθική αυτουργία σε υπόθαλψη, καθώς «επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον συγκατηγορούμενό του και με πειθώ, προτροπές και παραινέσεις προκάλεσε σε εκείνον την απόφαση να τελέσει το αδίκημα της υπόθαλψης».

Σε φυλάκιση 30μηνών καταδικάστηκε η γιαγιά του παιδιού για παραμέληση εποπτείας. Φυσικά και όλες οι ποινές έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα και αφορούν την πρωτόδικη απόφαση .

