Θάνατος βρέφους: «Τρία λεπτά αρκούν για να καταλήξει στον ύπνο του από ασφυξία» λέει ιατροδικαστής

Σοκ έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος ενός βρέφους 5 μηνών στην Αθήνα που καταπλακώθηκε καθώς κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με τους δύο γονείς και τον δίδυμο αδερφό του.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη πριν τρεις μέρες, όταν οι γονείς ενός μωρού 5 μηνών το διακόμισαν στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», αφού συνειδητοποίησαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν οι γιατροί,ήταν να διαπιστώσουν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή Live News ο γνωστός ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, η πιθανότητα ασφυξίας ενός βρέφους που μοιράζεται το κρεβάτι με τους γονείς του είναι μικρή αλλά όχι αμελητέα.

«Οδηγία παιδιάτρων στην Αμερική απαγορεύει στους γονείς στο ίδιο κρεβάτι με τα μωρά, ακόμη περισσότερο όταν τα παιδιά είναι δύο και όχι ένα. Τρία στα εκατό παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασφυκτικό θάνατο στο κρεβάτι», είπε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής.

Μάλιστα ο κ. Γαλεντέρης ξεκαθάρισε πως «τρία λεπτά αρκούν για την πρόκληση θανάτου ενός βρέφους από ασφηξία», και αυτός είναι ο λόγος που μπορεί να μην γίνει αντιληπτό από τους γονείς.