Θάνατος Μαζωνάκη: Αδιαθεσία ένιωσε η γιατρός όταν τελείωσε η απολογία της

Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Η γυναίκα αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του Ανακριτή.
Η απολογία του συζύγου της, διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα έφθασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη κλαίγοντας αρνήθηκε να λάβει βοήθεια.
Επί σχεδόν οκτώ ώρες παρέμεινε στο γραφείο του Ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις δέκα.
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