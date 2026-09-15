Μενού

Θάνατος Μαζωνάκη: Αδιαθεσία ένιωσε η γιατρός όταν τελείωσε η απολογία της

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η κατηγορούμενη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - Αρνήθηκε βοήθεια από ασθενοφόρο που έσπευσε στα δικαστήρια.

Reader symbol
Newsroom
μαζωνάκης
Απολογούνται οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του Ανακριτή. 

Η απολογία του συζύγου της, διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα έφθασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη κλαίγοντας αρνήθηκε να λάβει βοήθεια.

Επί σχεδόν οκτώ ώρες παρέμεινε στο γραφείο του Ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις δέκα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ