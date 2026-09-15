Θάνατος Μαζωνάκη: Αδιαθεσία ένιωσε η γιατρός όταν τελείωσε η απολογία της

Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του Ανακριτή.

Η απολογία του συζύγου της, διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Λίγη ώρα αργότερα έφθασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη κλαίγοντας αρνήθηκε να λάβει βοήθεια.

Επί σχεδόν οκτώ ώρες παρέμεινε στο γραφείο του Ανακριτή η γιατρός που κατηγορείται μαζί με τον σύζυγό της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα που της καταλογίζεται ότι κατέρρευσε στα χέρια της ο δημοφιλής καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης, έδωσε πολύωρη απολογία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατηγορούμενη που φέρεται να αρνείται την κατηγορία, ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 2 το μεσημέρι και εξήλθε του ανακριτικού γραφείου λίγο πριν τις δέκα.