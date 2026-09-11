Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει ο δικηγόρος της οικογένειας

Μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο συνήγορος της οικογένειας του τραγουδιστή ετοιμάζεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο συλληφθέντων γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

«Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί».

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.

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Εντοπίστηκε ο οδηγός ταξί που πήγε τον Μαζωνάκη στο ιατρείο

Σύμφωνα με τον δικηγόρο έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί ο οποίος πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο και πρόκειται να εξεταστεί από Δευτέρα επιβεβαιώνοντας την ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο συνήγορος της οικογένειας του καλλιτέχνη εξαπέλυσε πυρά κατά των δύο γιατρών λέγοντας πως «προκειμένου να έχουν οικονομικές απολαβές, προέβησαν στην πλασμαφαίρεση, με τον κίνδυνο να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως θα ζητήσει και την κατάσχεση των παρανόμως εγκατεστημένων μηχανημάτων που βρίσκονται στο ιατρείο. «Θέλω να ληφθεί DNΑ για να διαπιστωθεί εάν ο Γιώργος είχε επαφή με κάποιο άλλο μηχάνημα».

Ερωτηθείς για τις εργαστηριακές εξετάσεις που αναμένονται, ο κ. Λυκούδης απάντησε πως: «Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις δεν ξέρω αν θα μας οδηγήσουν σε ασφαλές συμπέρασμα. Νομίζω όμως ότι μόνο το σημερινό εύρημα ότι δεν υπάρχει προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι συνδέεται με την ιατρική ή τις ιατρικές πράξεις που έγιναν».