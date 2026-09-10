Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχουμε πολλά να ελέγξουμε και ο πέλεκυς θα είναι αυστηρός», λέει ο Πατούλης

Πολλά φαίνεται πως είναι όσα πρέπει να διερευνηθούν γύρω από το πώς οδηγήθηκε στον θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης, τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε, την άδεια λειτουργίας του χώρου και τον εξοπλισμό που ήταν καταχωρημένος στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου.

«Ζούμε σε μια περίοδο που όποιος λάμπει δεν είναι χρυσός. Υπό αυτή την έννοια οι προδιαγραφές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Θα έπρεπε να υπάρχει μια γραπτή καταγγελία στον επίσημο φορέα. Είναι ιατρική πράξη που πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο και προδιαγραφές. Έχουμε πολλά να ελέγξουμε και ο πέλεκυς θα είναι αυστηρός και σε συνεργασία με το υπουργείο θα πρέπει να δούμε και άλλα θέματα που άπτονται της ευζωίας», σημείωσε ο Γιώργος Πατούλης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Παράλληλα, ο Γιώργος Πατούλης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια λειτουργίας ως παθολογικό, ενώ στον φάκελο του ΙΣΑ είχαν δηλωθεί ένας παθολόγος και μία γιατρός χωρίς ειδικότητα, χωρίς να έχει καταγραφεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τόνισε ότι «πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο», ενώ επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στους δύο επιτόπιους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί το 2025, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο, καθώς και στον δειγματοληπτικό έλεγχο του 2024, κατά τους οποίους, όπως είπε, δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, κάνοντας μάλιστα για λόγο για «παραπλάνηση» των ελεγκτικών μηχανισμών.

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Έκκληση Πατούλη στους πολίτες για προσοχή

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΙΣΑ απηύθυνε, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν απευθύνονται σε ιδιωτικά ιατρεία και να ελέγχουν ότι οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις είναι νόμιμα αδειοδοτημένοι και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό.

Επίσης, ο κ. Πατούλης κάλεσε τους πολίτες να επιλέγουν για κάθε ιατρική πράξη γιατρό με την αντίστοιχη ειδικότητα και σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις από γιατρούς χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα ή σε μη αδειοδοτημένους χώρους να προχωρούν σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.