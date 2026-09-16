Θάνατος Μαζωνάκη: Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών

Εξαιρετικά απαιτητική και εξαντλητική είναι η διαδικασία των απολογιών για τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, η οποία συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι, με την κατηγορούμενη γιατρό του Κολωνακίου, η οποία φέρεται να διενήργησε την παράνομη ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, να εισέρχεται πρώτη στο ανακριτικό γραφείο.

Η γιατρός απολογήθηκε επί οκτώ ώρες και βγήκε από το ανακριτικό γραφείο στις 10 το βράδυ.

Πριν από την έναρξη της απολογίας της, ο συνήγορός της είχε καταθέσει στον ανακριτή αναλυτικό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις της εντολέα του. Στη συνέχεια, η γιατρός δέχθηκε σειρά ερωτήσεων από τον ανακριτή σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου την προηγούμενη Τετάρτη.

Η αδιαθεσία και η παρέμβαση του ΕΚΑΒ

Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η κατηγορούμενη γιατρός ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Ζητήθηκε η συνδρομή του συζύγου της, ο οποίος εκείνη την ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή, με αποτέλεσμα να διακόψει την απολογία του και να βγει προκειμένου να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Μετά από λίγα λεπτά η γυναίκα συνήλθε. Όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σημείο, η γιατρός βρισκόταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση.

Η ίδια αρνήθηκε την παροχή βοήθειας από τους διασώστες και, έπειτα από λίγο, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ αποχώρησε από το σημείο, αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία της.

Ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της κατηγορούμενης γιατρού και ιδιοκτήτη του παθολογικού ιατρείου στο Κολωνάκι.

Στις 3:30, ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Θα εξεταστούν πιο συνοπτικά και από τον εισαγγελέα και στη συνέχεια εισαγγελέας και ανακριτής θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Το ζήτημα που θα κριθεί είναι αν θα προφυλακιστούν ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Αρνούνται την κατηγορία

Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί συνεχίζουν να τηρούν αρνητική στάση, αρνούμενοι το βαρύτατο κακούργημα που τους έχει αποδοθεί.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή, η οποία, όπως υποστηρίζουν, συνέβη μετά τις 4 το μεσημέρι, ενώ το ΕΚΑΒ, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της δικογραφίας, έχει κληθεί στις 4:21.