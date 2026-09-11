Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εντοπίστηκε το τρίτο πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση.

Η παρουσία του προσώπου αυτού αναμένεται να εξεταστεί από τις Αρχές, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι πληροφορίες που μπορεί να δώσει και ο ρόλος του στα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Ρεπορτάζ ΤΩΡΑ», πρόκειται για τον οδηγό ταξί που πήγε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι τη μοιραία μέρα. Μπορεί να φανεί λοιπόν και από φυσικό πρόσωπο ότι η ώρα άφιξής του στο ιατρείο, ήταν περίπου στις 13:00 το μεσημέρι, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της γιατρού του Κολωνακίου για άφιξή του στις 16:00.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το πρόσωπο αυτό αναμένεται να πάει την Δευτέρα να καταθέσει (14/11).

Συνεπώς εκτός από το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο, πλέον θα υπάρξει και η κατάθεση του φυσικού προσώπου, η οποία θα συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

Κακουργηματική δίωξη στους γιατρούς

Την Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.

Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβάθμιση σε ανθρωποκτονία ζητά η οικογένεια

Μετά το πόρισμα των ιατροδικαστών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο συνήγορος της οικογένειας του τραγουδιστή ετοιμάζεται να ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας των δύο συλληφθέντων γιατρών από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Χαράλαμπος Λυκούδης ανέφερε πως το πόρισμα των ιατροδικαστών «επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν επιβαρυμένη η καρδιά του καθώς δεν υπήρχαν ευρήματα προϋπάρχουσας καρδιοπάθειας. Αυτό έλεγα από προχθές, ότι η πληροφόρησή μου από τον προσωπικό του ιατρό, ήταν ότι η καρδιά ήταν καλύτερη από τη δική μου και από όλων μας, ότι δεν υπήρχε προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια, σήμερα επιβεβαιώθηκε και ιατροδικαστικώς.

«Το δεύτερο είναι ότι η άποψή μας είναι ότι ο θάνατος οφείλεται στην ιατρική πράξη την οποία έλαβε ή τις ιατρικές πράξεις. Μπορεί να είναι η πλασμαφαίρεση που λένε οι κατηγορούμενοι ή κάποια άλλη ιατρική πράξη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί».

«Αν έγινε η πλασμαφαίρεση ή μόνο η πλασμαφαίρεση και κάτι άλλο, θα είναι κάτι που θα το θα αναδειχθεί στην πορεία», τόνισε επίσης ο δικηγόρος αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχει και κάποια άλλη ιατρική πράξη στον τραγουδιστή.

«Θα στραφώ στην ανακρίτρια με υπόμνημά μου και θα ζητήσω την αναβάθμιση της κατηγορίας, από θανατηφόρα έκθεση, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο», ανακοίνωσε.