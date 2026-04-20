Αυξάνεται διαρκώς το εύρος των ερευνών για τον τόσο τραγικό όσο και δυσεπίλυτο γρίφο του θανάτου της Μυρτώς στη Κεφαλονιά, με κατηγορίες να εξακοντίζονται από κοντινούς της ακόμα και για συνωμοσία.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται να διαταχθεί η άρση του τηλεφωνικού και ψηφιακού απορρήτου των κατηγορούμενων νεαρών για την υπόθεση, ώστε να έρθουν στο φως όλες οι αλληλεπιδράσεις τους με, και σε σχέση με τη 19χρονη.

Οι αρχές βάζουν τώρα κάτω από το μικροσκόπιο τα κινητά των δύο 23χρονων και του 26χρονου αρσιβαρίστα, που φέρεται, μετά τον διερευνώμενο θάνατό της, να αποπειράθηκαν να αποτινάξουν τις υποψίες από πάνω τους.

Κεφαλονιά: Έρευνα 45 ημέρες στο «παρελθόν»

Το άνοιγμα των συνομιλιών, θα δώσει στις αρχές πρόσβαση στο «παρελθόν» των κατηγορούμενων, συγκεκριμένα καλύπτοντας 45 ημέρες πριν το συμβάν.

Κάθε επαφή, μήνυμα, κλήση μεταξύ τους, με τη Μυρτώ ή τυχόν άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα αναμένεται να βγει στη «φόρα», συμπληρώνοντας κομμάτια του παζλ όπως:

Ποιοι ήρθαν σε συνομιλία και για ποιους λόγους;

Ποιες ενδεχόμενες συμφωνίες είχαν γίνει;

Πιέστηκε ή παραπλανήθηκε η 19χρονη;

Έπεσε θύμα εκμετάλλευσης;

Υπήρξαν οικονομικές συναλλαγές ή υποσχέσεις;

«Θέλουμε να διευκρινιστεί αν υπάρχει ρόλος, είτε διά της παρουσίας, είτε απομακρυσμένα με κάποια διαδικτυακή ή τηλεφωνική εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. ΑΤο πόσα πρόσωπα είναι δεν θα το καθορίσουμε εμείς, αλλά οι αρμόδιες αρχές», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτώς.

Κεφαλονιά: Η τοξικολογική θα δώσει ασφαλή αίτια

Σχετικά με την υπόθεση, ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, υπογράμμισε για τις τοξικολογικές εξετάσεις που διεξάγονται: «Οι τοξικολογικές θα διαφωτίσουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Από τη στιγμή που θα ορίσουν ποιες ουσίες έχουν ληφθεί και σε τι συγκεντρώσεις τις είχαμε. Τέλος, είναι δυνατόν να μας οδηγήσει σε ασφαλή αίτια θανάτου, και έναν βέβαιο μηχανισμό θανάτου».

Παράλληλα, εξετάζονται όσα έλαβαν χώρα και στα δύο δωμάτια που βρίσκονται στο επίκεντρο του συμβάντος, δηλαδή στο ενοικιαζόμενο όπου βρίσκονταν η Μυρτώ με τους 3 άνδρες το μοιραίο βράδυ, αλλά και το διπλανό δωμάτιο, στο οποίο διέμενε ένα κομβικό πρόσωπο.

Στο παρακείμενο δωμάτιο συγκεκριμένα, διέμενε μία 18χρονη, την οποία ο 26χρονος εμπλεκόμενος αναφέρει ως «φίλη του», λόγω της οποίας, είχε προσέλθει ο ίδιος στο συγκρότημα με τα Airbnb.

Κεφαλονιά: Στο στόχαστρο κυκλώματα μαστροπείας και ναρκωτικών

Η υπόθεση «ανοίγει» περισσότερο με τη φερόμενη εμπλοκή 3 ακόμα προσώπων, ειδικότερα ενός 66χρονου, που φέρεται να «χρηματοδότησε» την έξοδο της 19χρονης, καταθέτοντας χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό της, της προαναφερθείσας 18χρονης, καθώς και μίας γυναίκας 31 ετών.

Η εμπλοκή τους υποψιάζει ανακρίτρια και αρχές για την πιθανή ύπαρξη κυκλώματος μαστροπείας και ναρκωτικών πίσω από την υπόθεση, κάτι που υποστηρίζει εμφατικά η οικογένεια της θανούσας,

Πληροφορίες θέλουν την 31χρονη να έφερε σε επαφή τον 26χρονο με τον 23χρονο κατηγορούμενο, και αν ενδεχομένως η συγκεκριμένη είναι η «κόλλα» πίσω από την υπόθεση.