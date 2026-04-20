Νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του 13χρονου κοριτσιού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από πτώση από επικίνδυνο σημείο, σε σχολείο στο Χαϊδάρι και έκτοτε βρίσκεται διασωληνωμένη στο Νοσοκομείο Παίδων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η άτυχη μαθήτρια υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι στις 2:30 το μεσημέρι, καθώς υπέστη διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα, με την διαδικασία να ολοκληρώνεται πρό λίγου.

Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη, με τα επόμενα 24ωρα να καθίστανται καθοριστικά. Η προανάκριση για τις συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Χαϊδάρι: «Είχαμε πει σε μαθητή να μην κάθεται εκεί»

Νωρίτερα καθηγήτρια του τμήματος της 13χρονης αποκάλυψε πως τα παιδιά κατά κόρον βρίκονταν σε κίνδυνο, με τους εκπαιδευτικούς να τους «συστήνουν» να μην πλησιάζουν το σημείο, στο οποίο σημειώθηκε το περιστατικό.

Δήλωσε συγκεκριμένα στο MEGA: «Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο ατύχημα, το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλο μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε.

Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτου γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε.

Κάποια από τα παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν, Στο σημείο εκείνο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γινόταν συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha οι μαθητές είναι σοκαρισμένοι και περιγράφουν ότι η μαθήτρια ήταν ανεβασμένη στα κάγκελα και σε κάποια ταλάντωση έχασε την ισορροπία της.

Το παιδί εισήχθη αρχικά στο Αττικόν και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων, με εκτεταμένα τραύματα.