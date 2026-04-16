Θάνατος Μυρτούς: Σοκαριστική καταγγελία για τον 26χρονο αρσιβαρίστα - «Μου έριξε χάπι βιασμού στο ποτό»

Το μπαλάκι ευθυνών στην 19χρονη Μυρτώ πετούν και οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στον θάνατο της στην Κεφαλονιά, το βράδυ της Δευτέρας, ενώ νέα στοιχεία που έρχονται στο φως «καίνε» τον 26χρονο αρσιβαρίστα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, μια 28χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι πριν από τέσσερα χρόνια γνώρισε σε νυχτερινό κέντρο τον άνδρα και ότι την επόμενη ημέρα ξύπνησε χωρίς να θυμάται τίποτα, δηλώνοντας σίγουρη πως της είχε ρίξει στο ποτό της το χάπι του βιασμού.

Η ίδια δηλώνει στο MEGA: «Είχα βγει μόνη μου, ήμουν μετά από χωρισμό. Είχα βγει να πιω δύο ποτά με 10 ευρώ για να μην πιω παραπάνω και ξύπνησα στο κρεβάτι μου την επόμενη ημέρα χωρίς να θυμάμαι τι είχε γίνει την προηγούμενη. Την επόμενη ημέρα μου είπαν ότι χόρευα μαζί του».

Παράλληλα, η πρώην σύντροφός του, μιλώντας στο MEGA, κάνει λόγο για έναν σκληρό άνθρωπο: «Πριν από ένα χρόνο που ήμασταν μαζί, ένα βράδυ είχε πιεί πολύ. Ενώ κινούμασταν με το αυτοκίνητο τράκαρε πάνω σε ένα άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο και δεν σταμάτησε καν να δει τι ζημιά έχει προκαλέσει».

Το ποινικό παρελθόν του αρσιβαρίστα

Παρότι ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά αλλά και ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς έχει κατηγορηθεί:

7 φορές για σωματική βλάβη και εξύβριση

2 φορές για φθορά ξένης ιδιοκτησίας

1 φορά για κλοπή

2 φορές για παραβιάσεις ΚΟΚ

1 φορά για κατοχή ναρκωτικών