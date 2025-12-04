Θάσος: Γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον πρώην άντρας της με μαχαίρι - Νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Θάσο, όταν ένας 55χρονος άνδρας επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης έφτασε στο νησί με λεωφορείο από την Αλβανία και εντόπισε τη γυναίκα σε μίνι μάρκετ. Την καταδίωξε μέχρι το σπίτι της, όπου έσπασε το παράθυρο, εισέβαλε και άρχισε να τη χτυπά με γροθιές και να τη μαχαιρώνει στο πρόσωπο.

Η γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει και να βγει στον δρόμο, ενώ ο 55χρονος συνέχισε να την καταδιώκει μέχρι που περαστικοί αντιλήφθηκαν το περιστατικό και εκείνος τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καβάλας και τελικά στο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης εντοπίστηκε λίγο αργότερα να περπατά και συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης συνεχίζονται